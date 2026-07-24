Ebben a régióban volt a legnagyobb lakásár-csökkenés

Minden településtípuson csökkentek a lakásárak a második negyedévben – írja a Magyar Nemzeti Bank Lakásárindexe. Budapesten az éves árnövekedési ütem 8,3 százalékra mérséklődött, országosan 12,3 százalékkal emelkedtek az árak egy év alatt. Reálértéken számítva Budapesten 6,3, országosan pedig 10,3 százalékkal nőttek a lakásárak országos átlagban a tavalyi és az idei második negyedév között.

A legnagyobb nominális éves árnövekedés, 22,8 százalék a Dél-Dunántúlon volt, ez reálértéken 20,6 százaléknak felel meg.

Ami a második negyedévet illeti, kitűnnek az adatok közül az észak-magyarországi városok árai, ahol csak ebben a három hónapban 10,4 százalékkal csökkentek a lakásárak reálértéken számolva.

A községekben a második negyedévben 2,8 százalékos lakásár-csökkenés volt megfigyelhető, míg az éves növekedési

ütem 9,3 százalékra lassult.

Az Otthon Start hitelprogram hatására 2025-ben meredeken emelkedtek a lakásárak, a széleskörű árcsökkenés tehát korrekcióként is értelmezhető.