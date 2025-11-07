1p
Ingatlan Budapest Luxus Szállodapiac

Ebben az utcában épül új luxusszálloda Budapesten

mfor.hu

Belép a magyar szállodapiacra a Julius Meinl Living: a VI. kerületi Hegedű utcában egy műemléki besorolású ingatlant vásároltak meg. 

A budapesti VI. kerületben épít luxushotelt a Julius Meinl Living. A műemléki besorolású ingatlant a Longbridge Grouptól vásárolták meg. A szálloda közel 10 ezer négyzetméteren, 118 szobában fogadja a vendégeket, a tervek szerint 2029 elejétől – írja a Schönherr jogi tanácsadó cég.

A Julius Meinl Prágában, Bukarestben és Berlinben is működtet luxusszállodákat, Magyarországon ez lesz az első létesítményük. A The Julius Budapest néven működő szálloda a bulinegyedtől nem messze, a Király utcáról nyíló Hegedű utcában kap helyet.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Jövőre vakarhatja a fejét, aki most vesz Otthon Startos lakást?

Jövőre vakarhatja a fejét, aki most vesz Otthon Startos lakást?

Érdekes folyamatok az ingatlanpiacon.

Lakhatási támogatást kapnak a fővárosban és környékén szolgáló rendvédelmi dolgozók

Lakhatási támogatást kapnak a fővárosban és környékén szolgáló rendvédelmi dolgozók

Kormánydöntés alapján jövő januártól havi 150 ezer forintos lakhatási támogatást kaphatnak a Budapesten és Pest vármegyében szolgálatot teljesítő rendvédelmi dolgozók – közölte kedden Budapesten, sajtótájékoztatón Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Egyre olcsóbb albérletet találni a fővárosban

Egyre olcsóbb albérletet találni a fővárosban

Budapesten a kínálati bérleti díjak októberben 248 ezer forintra estek, a szeptemberben mért 253 ezer forint után; a csökkenés fő oka az Otthon Start program, amely egyszerre mérsékli a keresletet és növeli a kínálatot: a kedvezményes hitellel lakást vásárlók kiesnek a bérleti piacról, miközben a programmal szerzett befektetési lakások most jelennek meg a kínálati oldalon – közölte a Rentingo bérbeadási platform kedden az MTI-vel.

Alig épült idén új lakás az országban

Alig épült idén új lakás az országban

Budapest után a legtöbb új lakást Siófokon adták át.

Lelohadt a lakásvásárlási kedv októberben

Nagyot zuhant a magyar lakáspiac októberben

Az októberi országos lakáspiaci kereslet csaknem 20 százalékkal mérséklődött szeptemberhez képest. Igaz, éves alapon csak 1,5 százalékkal csökkent. Mindez azzal magyarázható, hogy az év vége felé közeledve folyamatosan csökken a lakásvásárlási kedv, valamint, hogy lecsengőben van az Otthon Start program első nagy keresleti hulláma – közölte saját adatai alapján az ingtalan.com hétfőn.

Egy év alatt 38 százalékkal drágultak a budapesti panelek

Egy év alatt 38 százalékkal drágultak a budapesti panelek

Az év első kilenc hónapjában 1,14 millió forint volt a budapesti panellakások átlagos négyzetméterára. A fővárosi téglalakások 1,36 milliós négyzetméteráron futottak. 

Az állam nélkül pangás lenne a budapesti irodapiacon

Az állam nélkül pangás lenne a budapesti irodapiacon

A fővárosi irodapiacot az állami intézmények költözése pörgeti: a piaci kereslet érdemben elmarad a koronavírus-járvány előtti szinttől. Budapesten és környékén minden hetedik ipari-logisztikai épület üresen áll, és a régió legrosszabb aránya még idén tovább romolhat. A Váci utca és a Fashion Street üzleteinek tulajdonosai azonban jól járnak: a bérleti díjak elszálltak az elmúlt időszakban.

Itt akarnak felújítandó lakást venni a legtöbben

Itt akarnak felújítandó lakást venni a legtöbben

Kiemelkedik egy régió a mezőnyből.

Beindult a gőzhenger: 25 ezer új lakás épül hamarosna

Beindult a gőzhenger: 25 ezer új lakás épül hamarosan

A következő 2-3 hónapban az eddigi bejelentéseken felül a fejlesztők országszerte több mint 25 ezer új lakás építésével jelenhetnek meg a piacon és ezeknek a többsége az Otthon Start Program feltételeinek is megfelel majd – közölte piaci információi alapján az ingatlan.com kedden az MTI-vel.

Egészen megdöbbentő, hogy mit árverez el a NAV

Szokatlan épületet találtunk a NAV licitjei közt.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168