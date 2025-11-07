Ebben az utcában épül új luxusszálloda Budapesten

A budapesti VI. kerületben épít luxushotelt a Julius Meinl Living. A műemléki besorolású ingatlant a Longbridge Grouptól vásárolták meg. A szálloda közel 10 ezer négyzetméteren, 118 szobában fogadja a vendégeket, a tervek szerint 2029 elejétől – írja a Schönherr jogi tanácsadó cég.

A Julius Meinl Prágában, Bukarestben és Berlinben is működtet luxusszállodákat, Magyarországon ez lesz az első létesítményük. A The Julius Budapest néven működő szálloda a bulinegyedtől nem messze, a Király utcáról nyíló Hegedű utcában kap helyet.