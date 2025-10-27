Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Az illúziók vége – a racionalitás kezdete –
úgy tűnik el az ESG, hogy velünk marad?

Klasszis Fenntarthatóság 2025 konferencia

2025. november 4., Budapest

Jelentkezzen most!

Ingatlan Adó NAV-árverések NAV

Egészen megdöbbentő, hogy mit árverez el a NAV

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Szokatlan épületet találtunk a NAV licitjei közt.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) árverési oldalán rendszeresen találunk érdekességeket, azonban az ingatlanárverések közt ezúttal egészen váratlan épületegyüttesre bukkantunk. Csakúgy, mint korábbi cikkeink esetében, az eladó telkeket, épületeket jellemzően különféle adótartozások és gazdasági bűncselekmények miatt foglalták le, összeállításunk készítésekor éppen 102 ilyen ingatlant hirdettek meg, ezek közül válogattunk.

Lengyeltóti kórház – becsérték: 150 millió forint

2024 novemberében a Somogy vármegyei város önkormányzatának Facebook-oldalán jelent meg egy rövid beszámoló, miszerint „jövőre lesz 20 éve, hogy bezárt a kórház Lengyeltótiban és az ott dolgozók azóta nem találkoztak”, ezért találkozót szerveztek az intézmény régi dolgozóinak.

2025 őszén tehát rendkívül szokatlan módon, a bezárás után 20 évvel kerül a NAV kalapácsa alá az egykori kórház épületegyüttese és parkja. A romos állapotban lévő, ám rendkívül értékes, műemlékvédelmet is élvező ingatlant november 10-től árusítja az adóhivatal, a minimális licit 97,5 millió forint lesz. A volt kórházon időközben tetemes adó- és köztartozások is felgyűltek, így a leendő új tulajdonosnak 39,2 millió forint értékben ezzel is számolnia kell majd.

Az egykori kórház is eladósorba kerül
Az egykori kórház is eladósorba kerül
Fotó: NAV Árverés

Sporttelep Vácon – becsérték: 70 millió forint

Gyakran előfordul, hogy a NAV egyes árverése bocsátott elemei nem találnak gazdára egyből – ez a helyzet ezzel az egykoron Vácon működő sportteleppel is. Az ingatlan a korábbi cikkünkben szereplő 107,3 millió forintos becsült értékhez képest jóval szerényebb, 70 millió forintra belőtt értékkel válik eladóvá november 24-én, a nyitólicit 45,5 millió forint lesz.

A leírás szerint a város külterületén fekvő sporttelep állapota hagy némi kívánnivalót maga után. Az árverési leírás szerint a nagy kiterjedésű, pályák elhelyezésére is alkalmas területen egy rosszabb állapotú épület is áll, ami a sporttelep öltözőjeként szolgált egykoron – ez közművesített. A leendő új tulajdonosnak mindezek mellett 8,8 millió forintos egyéb teherrel is számolnia kell.

A váci sporttelep elsőre nem kelt el
A váci sporttelep elsőre nem kelt el
Fotó: NAV Árverés

Lakás Szentesen – becsérték: 8 millió forint

Már-már megdöbbentően olcsó ez a szentesi lakás, a Csongrád-Csanád vármegyei város külső területén álló ingatlan a NAV leírása szerint közepes állapotú, és a képek tanúsága szerint meglehetősen elhanyagolt a kertje. A 96 négyzetméteres otthonban több szoba is található, a leendő új tulajdonosnak viszont figyelnie kell arra is, hogy nincsen szigetelése az épületnek.

Amennyiben ezen paraméterek mellett megjött a kedve a vásárláshoz, az árverés november 30-án indul, és a nyitólicit 6 millió forint lesz. A rendkívül kedvezőnek tűnő árban azonban így is akad egy szépséghiba, ugyanis az ingatlanon több mint 7 millió forintnyi adótartozás is összegyűlt az évek folyamán.

Vajon meglátja valaki a fantáziát ebben a szentesi lakásban?
Vajon meglátja valaki a fantáziát ebben a szentesi lakásban?
Fotó: NAV Árverés

Újrónafői major – becsérték: 21,5 millió forint

A Győr-Moson-Sopron vármegyei település külterületén található, szebb napokat is megélt majorság több mint 54 ezer négyzetméteres, területén két épület áll, ezek magtárolók az adóhivatali leírás szerint.

Az agráriumi érdekeltség értékesítése november 29-én indul, a nyitólicit 13,97 millió forint lesz, ugyanakkor a leendő tulajdonosnak azzal is számolnia kell, hogy a települési önkormányzat felé komoly tartozások halmozódtak fel, mintegy 50 millió forint értékben.

Ez a majorság is eladó
Ez a majorság is eladó
Fotó: NAV Árverés

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Negyvenszeres az árkülönbség a legdrágább és a legolcsóbb panellakás között

Negyvenszeres az árkülönbség a legdrágább és a legolcsóbb panellakás között

A panellakások stabilan őrzik népszerűségüket.

Máris ereszt az Otthon Start-lufi?

Máris ereszt az Otthon Start-lufi?

Az Otthon Start Program indulása óta folyamatosan csökken az érdeklődés a kedvezményes hitel iránt, legalábbis ami az internetes kereséseket illeti – írja a Bank360.

Elárulta a kormány, hogy hozzányúlnak-e jövőre az Otthon Starthoz

Elárulta a kormány, hogy hozzányúlnak-e jövőre az Otthon Starthoz

A Miniszterelnökség államtitkára egy háttérbeszélgetésen terítette ki a lapokat.

Nagyítóval is alig találni Otthon Startot újépítésű lakást Budapesten

Nagyítóval is alig találni Otthon Starttal vehető újépítésű lakást Budapesten

Van több kerület, ahol a 1,5 milliós négyzetméterár kétszerese is jó vételnek számít.

Úgy tűnik, ez bejött: csökkentek az albérletárak az Otthon Start miatt

Úgy tűnik, ez bejött: csökkentek az albérletárak az Otthon Start miatt

Országosan több mint 1 százalékkal csökkentek a lakbérek szeptemberben az előző hónaphoz képest. Hasonló mértékű visszaesésre a koronavírus-járvány idején, 2020 végén volt példa.

Panyi Miklós az Otthon Startról: ez nem rövid-, hanem közép- és hosszútávfutás – Klasszis Podcast

Panyi Miklós az Otthon Startról: ez nem rövid-, hanem közép- és hosszútávfutás – Klasszis Podcast

Van, ami bejött, és van ami nem: a kormány előzetes várakozásainak megfelelően nagy érdeklődéssel indult el az Otthon Start program, ugyanakkor a lakáspiaci drágulás is felgyorsult egyes régiókban. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára abban bízik, hogy a kínálat dinamikusan bővülni fog a következő időszakban, ami kisimíthatja az árturbulenciákat. Az Otthon Start Programiroda vezetője volt a Klasszis Podcast legújabb epizódjának vendége.  

Változások az Otthon Startban: bővült az adóstársak köre

Változások az Otthon Startban: bővült az adóstársak köre

Több könnyítés is érkezett a 3 százalékos lakáshitelprogramban.

Lassan közelít Miskolc, Eger ingatlanpiaca a nyugati városokéhoz

Lassan közelít Miskolc, Eger ingatlanpiaca a nyugati városokéhoz

Az ingatlan.com adataiból kiderül: Miskolcon 22,5 százalékkal emelkedtek az ingatlanárak egy év alatt, ami nagyobb mértékű, mint a budapesti áremelkedés. Csak szeptemberben 6,3 százalékkal nőttek az észak-magyarországi ingatlanárak, ez a legmagasabb érték az országban.

Horroráron lehet garázshoz jutni Budapesten

A lakóingatlanokkal együtt a garázsok ára is folyamatosan emelkedik – derül ki a zenga.hu ingatlanhirdetési portál adataiból. Ahol kevés a fedett garázs, például Budapest belvárosában és a budai oldalon, ott az átlagár többszöröséért hirdetik meg az eladó vagy kiadó garázsokat.

Duna House: félelem és pánik fog el minket ingatlanvásárláskor

Duna House: félelem és pánik fog el minket ingatlanvásárláskor

Az ingatlan- és hitelpiaci döntéseket Magyarországon bizonytalanság, félelem és szorongás övezi. Szinte alig vannak olyanok, akik nem számítanak nehézségekre ingatlanvásárlás vagy -eladás során, különösen az első lakást vásárlók között – derül ki a Duna House Reprezentatív ingatlan- és hitelpiaci kutatásából.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168