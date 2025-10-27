Egészen megdöbbentő, hogy mit árverez el a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) árverési oldalán rendszeresen találunk érdekességeket, azonban az ingatlanárverések közt ezúttal egészen váratlan épületegyüttesre bukkantunk. Csakúgy, mint korábbi cikkeink esetében, az eladó telkeket, épületeket jellemzően különféle adótartozások és gazdasági bűncselekmények miatt foglalták le, összeállításunk készítésekor éppen 102 ilyen ingatlant hirdettek meg, ezek közül válogattunk.

Lengyeltóti kórház – becsérték: 150 millió forint

2024 novemberében a Somogy vármegyei város önkormányzatának Facebook-oldalán jelent meg egy rövid beszámoló, miszerint „jövőre lesz 20 éve, hogy bezárt a kórház Lengyeltótiban és az ott dolgozók azóta nem találkoztak”, ezért találkozót szerveztek az intézmény régi dolgozóinak.

2025 őszén tehát rendkívül szokatlan módon, a bezárás után 20 évvel kerül a NAV kalapácsa alá az egykori kórház épületegyüttese és parkja. A romos állapotban lévő, ám rendkívül értékes, műemlékvédelmet is élvező ingatlant november 10-től árusítja az adóhivatal, a minimális licit 97,5 millió forint lesz. A volt kórházon időközben tetemes adó- és köztartozások is felgyűltek, így a leendő új tulajdonosnak 39,2 millió forint értékben ezzel is számolnia kell majd.

Az egykori kórház is eladósorba kerül

Fotó: NAV Árverés

Sporttelep Vácon – becsérték: 70 millió forint

Gyakran előfordul, hogy a NAV egyes árverése bocsátott elemei nem találnak gazdára egyből – ez a helyzet ezzel az egykoron Vácon működő sportteleppel is. Az ingatlan a korábbi cikkünkben szereplő 107,3 millió forintos becsült értékhez képest jóval szerényebb, 70 millió forintra belőtt értékkel válik eladóvá november 24-én, a nyitólicit 45,5 millió forint lesz.

Kapcsolódó cikk Ismét különös árverésekre bukkantunk a NAV honlapján Megint akadtak érdekes ingatlanok a NAV árverésén.

A leírás szerint a város külterületén fekvő sporttelep állapota hagy némi kívánnivalót maga után. Az árverési leírás szerint a nagy kiterjedésű, pályák elhelyezésére is alkalmas területen egy rosszabb állapotú épület is áll, ami a sporttelep öltözőjeként szolgált egykoron – ez közművesített. A leendő új tulajdonosnak mindezek mellett 8,8 millió forintos egyéb teherrel is számolnia kell.

A váci sporttelep elsőre nem kelt el

Fotó: NAV Árverés

Lakás Szentesen – becsérték: 8 millió forint

Már-már megdöbbentően olcsó ez a szentesi lakás, a Csongrád-Csanád vármegyei város külső területén álló ingatlan a NAV leírása szerint közepes állapotú, és a képek tanúsága szerint meglehetősen elhanyagolt a kertje. A 96 négyzetméteres otthonban több szoba is található, a leendő új tulajdonosnak viszont figyelnie kell arra is, hogy nincsen szigetelése az épületnek.

Amennyiben ezen paraméterek mellett megjött a kedve a vásárláshoz, az árverés november 30-án indul, és a nyitólicit 6 millió forint lesz. A rendkívül kedvezőnek tűnő árban azonban így is akad egy szépséghiba, ugyanis az ingatlanon több mint 7 millió forintnyi adótartozás is összegyűlt az évek folyamán.

Vajon meglátja valaki a fantáziát ebben a szentesi lakásban?

Fotó: NAV Árverés

Újrónafői major – becsérték: 21,5 millió forint

A Győr-Moson-Sopron vármegyei település külterületén található, szebb napokat is megélt majorság több mint 54 ezer négyzetméteres, területén két épület áll, ezek magtárolók az adóhivatali leírás szerint.

Az agráriumi érdekeltség értékesítése november 29-én indul, a nyitólicit 13,97 millió forint lesz, ugyanakkor a leendő tulajdonosnak azzal is számolnia kell, hogy a települési önkormányzat felé komoly tartozások halmozódtak fel, mintegy 50 millió forint értékben.