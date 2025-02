Egészen nevetséges hibát vétett a kormány – ezen bukott el a rákosrendezői álom?

A portál forrásai külön is megerősítették, hogyha jó időben tesz ilyen ajánlatot a kormány az állam nevében, Budapest vezetése igent mondott volna rá.

A Szabad Európa által megkérdezett, ilyen ügyletekkel foglalkozó ügyvéd szerint Budapesten a rendezési terv szerint ezer négyzetméter az önállóan létrehozható telkek minimális területe – ennyit bőven megért volna a kormánynak akár ingyen is átadni a fővárosnak, hogy leválassza a fűtőházat a tervezett Rákos-Dubajról. Ezzel pedig a fővárosnak megszűnt volna az elővásárlási joga az egész területre.

A portál szerint a tulajdonosoknak tehát először ezt kellett volna tanulmányoznia, majd egy földmérővel olyan változási vázrajzot készíttetniük, amely megfelel az igényeiknek és a rendezési tervnek is. A kormány megtehette volna, hogy az osztatlan közös tulajdonú, 29834/13 helyrajzi számú telek esetében felajánlja a fővárosnak, hogy telekalakítás keretében legyen egy önálló területe a fűtőháznak saját helyrajzi számmal.

A tulajdonjogváltás ellen szól, hogy a működő fűtőerőműre nyilván szüksége van a BKM-nek – emelte ki a portál, hozzátéve, hogy itt kerül képbe a már említett telekalakítás. Ez egy olyan jogi művelet, amelynek eredményeképpen egy nagy telekből több kisebb, önálló helyrajzi számmal bíró területet alakítanak ki a tulajdonosok – ez persze több tulajdonos esetén feltételezi az érintettek együttműködését. A telekalakítás feltétele, hogy az illetékes kormányhivatal is hozzájáruljon, ehhez pedig mindenekelőtt az kell, hogy az újonnan kialakított telkek megfeleljenek az adott területre vonatkozó rendezési terveknek.

Kapcsolódó cikk Magyarország is kiléphet a WHO-ból? – erről volt szó a Kormányinfón A csütörtök délelőtti Kormányinfó fő témája Rákosrendező volt, ugyanis a kormány elismerte Budapest elővásárlási jogát.

Ahogy arról mi is írtunk, a legutóbbi Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette: a kormány hagyja, hogy Budapest éljen elővásárlási jogával Rákosrendező megvételére, így nem azoknak az emírségi befektetőknek adja el, akikkel megkötötték a szerződést korábban.

