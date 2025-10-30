Egy év alatt 38 százalékkal drágultak a budapesti panelek

38 százalékkal emelkedett a budapesti panellakások ára egy év alatt – írja az Otthon Centrum. Az átlagos négyzetméterár 1,14 millió forint volt az év első kilenc hónapjában.

A legdrágábbak az újbudai és az angyalföldi panelek voltak ebben az időszakban, az itteni lakásokért négyzetméterenként 1,27, illetve 1,22 millió forintot kellett fizetni.

A belvárosi és a budai lakótelepek többségében is az egymillió forint feletti négyzetméterár volt a jellemző: a III., IV., VIII. és XIV. kerület átlagos négyzetméterára 1,1 millió forint körül alakul. Ez alatt csak a külső pesti kerületekben lehet vásárolni, ahol 900 ezer és 1 millió forint között mozog a fajlagos átlagár.

Az Otthon Start program már a nyáron sok leendő vásárlót terelt a panel felé, tovább élénkítve a keresletet. Ez is hozzájárult a vizsgált időszakban tapasztalt jelentős áremelkedéshez – mondta az ingatlaniroda elemzési vezetője, Soóki-Tóth Gábor.

A társasházi téglalakások ára egy év alatt 23,3 százalékkal emelkedett, ezek átlagos négyzetméterára 1,36 millió forint. Az I. és az V. kerületben azonban 1,8, illetve 1,78 millió forintos átlagos négyzetméterár a jellemző, és ettől nem sokkal marad el a XIII. és a II. kerület árszintje sem.

A főváros peremkerületeiben már jóval alacsonyabb árak jellemzők. A külső pesti kerületek közül a IV. kerület emelkedik ki 1,07 millió forinttal, de a többi városrészben is többségében 900 ezer forint körül alakulnak az árak. Legkedvezőbb áron a XVIII. kerületben lehetett téglalakáshoz jutni, ahol az eladók átlagosan 807 ezer forintot kérnek egy négyzetméterért.

A budapesti használt házak négyzetméterára 10 százalékkal emelkedett egy év alatt, 815 ezer forintra. A budai és a külső pesti kerületek között továbbra is jelentősek a különbségek: Budán többnyire egymillió forint feletti négyzetméterár az irányadó. Ezzel szemben a külső pesti városrészekben átlagosan 738 ezer forint körül alakul a négyzetméterár. A dél-pesti kerületek az átlagnál is olcsóbbak: Pesterzsébeten 575 ezer, míg a XVIII. kerületben, illetve Csepelen és Soroksáron alig haladta meg a négyzetméterár átlaga a 600 ezer forintot.