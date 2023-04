Egyelőre csak az olcsóbb házak kelendőek a pesti külső kerületekben

„A Budapest környéki települések drasztikus áremelkedése és az ingázáshoz kapcsolódó költségek növekedése miatt az agglomerációs települések mára csak a főváros legdrágább kerületeivel szemben őrizték meg egyértelmű árelőnyüket” – szűrte le 2022 áprilisában Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője. E mellett a Covid utáni fellélegzés nyomán ismét vonzóbbnak tűnhetett a nagyvárosi élet, s el is indult egy kisebb visszaköltözési hullám. Amit aztán csak megerősíthettek a kiszámíthatatlan rezsinövekedéstől való tavaly nyári-őszi félelmek. Ebben az állapotban érte a lakáspiac év végi hibernációja a fővárost, s a hozzá kapcsolódó településeket.

Laczi Csaba, az OTP Ingatlanpont budapesti régióvezetője szerint már a múlt év utolsó két hónapjában is az erőteljes befékezés jellemezte a térség lakáspiacát, s ez kitartott az idei februárig. Márciusban – bár új lakásokra még ekkor sem volt érdemi kereslet – jöttek az első biztató jelek, például hosszú szünet után olyan vevők is akadtak, akik hitelfelvételt is vállalva keresték új otthonukat. Az is a tavasz újdonsága volt, hogy ismét tudtak eladni nagyobb értékű, akár többszázmilliós ingatlanokat is. Ezek jellemzően a fővárosban, a budai oldalon kerültek piacra, de akadt közöttük V. kerületi, valamint újpesti ingatlan is.

Az első negyedév kulcsszava az „olcsóság” lett a pesti agglomeráció piacán. Ennek megfelelően kerestek használt házakat és lakásokat ebben térségben és ez nyomta rá a bélyegét a forgalom alakulására az egyes fővárosi kerületekben is. Így például különösen jól teljesített a szomszédaihoz képest még mindig olcsóbb VIII. kerület. S most felzárkózott az élbolyhoz az egyébként kevésbé keresettek közül a X. kerület, Kőbánya, s a XX. kerület, Pesterzsébet is.

A budai oldalon általában kisebb volt az érdeklődés, s meglepetésre veszített varázsából a vevők szemében az a XI. kerület is, amely még tavaly és tavalyelőtt is slágernek számított a körükben. Nem volt viszont váratlan, hogy ezek mellett viszonylag keresettek voltak az első negyedévben is a VI., VII., XIII. és XIV. kerületi ingatlanok. A régióvezető szerint a város és az agglomeráció közötti vándorlásnak most nincs meghatározott iránya. „Az a hajtóerő, amit ősszel a rezsifélelmek jelentettek, mostanra elenyészett.” Így kialakulni látszik egy új egyensúly: költöznek ki is, be is.

Március azonban hozott más újdonságot is: sok utólagos árcsökkentést részint az árak meghirdetésénél, részint pedig a végső alkuknál. A régióvezető szerint, aki tényleg el akarta adni az ingatlanát, az mostanra már kénytelen volt belátni, hogy engednie kell. Ám ezt, a tranzakciókban már megmutatkozó árcsökkenést még nem tükrözik a hirdetési árak. „Sokan még mindig nagyon magas árakról indítanak, úgy látszik, nekik még kell egy kis idő, hogy megtapasztalják a mostani piaci realitást.”