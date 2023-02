Egymás sarkát taposhatják a lakásbefektetők

Mindig figyelemre méltó, ha az egyik legnagyobb piaci szereplő bemondja az adott évre várhatót az adott szektorban. Persze, ő sem tévedhetetlen, de hatalmas adatbázisa, évtizedes gyakorlata és az, hogy egyszerre több részterületen is jelen van, megalapozottnak mutathatja előrejelzését. Pont ilyen az OTP, amelyik az elmúlt években szépen lassan megkerülhetetlen lett a beruházói, a közvetítői és már régebb óta a hitelezői oldalon.

Csütörtökön pont ezek a részterületek kerültek szóba a vállalatcsoport háttérbeszélgetésén. Ennek ez volt a summája: idén év közepe táján elérjük a mélypontot, nem lesz összeomlás és óriási áresés, főleg nem országosan, a befektetők pedig dörzsölhetik a tenyerüket, nem kell mindent pénzt átmenekíteniük a jól tejelő állampapírokba.

- vágott a közepébe Valkó Dávid, az OTP vezető elemzője, aki gyorsan bemondta a jó hírt is: a korrekció (magyarul az árak átrendeződése, sokszor csökkenése - a szerk.) elkezdődött, de korábbi ciklusokat nézve egyértelmű, hogy a fékezés és a lejtmenet rövidebb lesz és kevésbé fájdalmas, mint akárcsak 4-5 hónapja gondolták és még kevésbé, mint a 2008-2009-es válság után volt.

Ezt azzal támasztották alá, hogy a makrogazdasági előrejelzések az év végére már kedvezőbb kamatpályát, jóval kisebb inflációt és lassan, de növekvő termelés-visszaépülési ütemet tartalmaznak. Mindez azonban – ahogy szokott - csak késéssel fog megjelenni az ingatlanpiacon, addig egyszerre több folyamat is lezajlik: területileg és típustól függően nagy eltéréssel, de az árak stagnálni fognak vagy tovább csökkennek, a beruházók tovább tolják új nagyobb társasházi projektek elindítását, a vevők meg akár hónapokat is kivárnak olcsóbbodásban reménykedve.

Utóbbiak között egyre több befektetési célú vásárló lesz, aki igyekszik kihasználni azt, hogy a drágaság miatt az új vagy a használt otthonok piacáról kiszorulók tömegesen jelennek meg a bérleti piacon, s ez még inkább felhajtja a bérleti díjakat. Tavaly tavasz óta folyamatosan emelkednek a havi lakbérek, Budapesten 160-170 ezer forint az átlag, a jobb helyeken lévő, felújított és jó beosztású lakásokért 240-250 ezer forintot is elkérnek és kapnak is.

A fővárosban a befektetők aránya már ismét megközelítette az ötven százalékot. A vidéki nagyvárosokban is növekedett, felkúszott 30 százalékra. A stabilan magas bérleti díjak versenyképessé teszik a lakásbefektetést, s a tulajdonos már középtávon értéknövekedéssel is számolhat.

A nagy közvetítőhálózatok egyébként már tavaly ősszel jelezték, hogy a gyenge forintot érzékelve megint visszatértek a külföldi befektetők, akik előszeretettel veszik a fővárosi, főleg belvárosi, valamint dél-budai és észak-pesti ingatlanokat. Természetesen a külföldiek is sokkal jobban figyelnek arra, hogy energiatakarékos legyen a kiszemelt lakás. A velük való üzletkötésnél arra érdemes figyelni, hogy legtöbbjük készpénzzel és viszonylag gyorsan fizet, nyomás alá helyezve az eladót.

Még nincsenek meg a 2022-es éves adatok, de ahogy az elmúlt napokban a közvetítő hálózatoktól megtudtuk várhatóan 140 ezer tranzakció történhetett, ami mintegy 15 százalékkal kevesebb a 2021-esnél. Idénre az OTP, a Duna House és az Otthon Centrum is további erőteljes mínuszt jósol, ennek megfelelően mintegy 110-120 ezer adásvétel lehetséges.

Szintén nem tudni, hogy miként alakultak a reálárak 2022-ben, de előzetes információk szerint ezek még mindig hajszálnyi emelkedést mutattak, főleg az átadott új építésű lakások árának 20-25 százalékos növekedése miatt. Az OTP szerint a legkisebb arányú növekedés a kistelepüléseken és Pest vármegyében lehet, s ez a területi preferenciák ismételt megváltozását is jelentheti, azaz elsősorban a rezsi- és általános drágulás hatására lecsenghet a Coviddal erőre kapott agglomerációs, vidéki kiköltözési hullám és ismét nagyobb súlyt kaphat a főváros, illetve a kislakások.

„Nincs jele annak, hogy a 2008-2013 időszakhoz hasonló mélységű és hosszúságú válság alakuljon ki a lakáspiacon, amit az is alátámaszt, hogy az otthonteremtési támogatások jelentős része idén is elérhető marad. A korábbinál szegmentáltabb piaci működés mellett pedig azt is valószínűsíthetjük, hogy a vevői alkulehetőségek bővülésével jó üzleteket is ki lehet majd kifogni” – foglalta össze az idei évvel kapcsolatos várakozásait Valkó Dávid.