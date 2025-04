Egyre nagyobb lakhatási válságtól szenvednek az egyetemisták

Az élet egyéb költségeinek növekedése tovább ront a helyzeten, a növekvő árak miatt a hallgatók közül egyre többen kénytelenek teljes vagy részmunkaidőben munkát vállalni a tanulás mellett. Egy tavaly publikált kutatás szerint a nappali tagozatos hallgatók háromnegyede dolgozik az egyetem mellett. Mindez pedig a HÖOK szerint hosszú távon a diplomaszerzés esélyét is veszélyeztetheti.

És mivel a 310 ezer hallgatóból csupán 50 ezer fő juthat kollégiumi férőhelyhez, így sokak számára jelent megoldást az albérlet. A probléma már korábban is érzékelhető volt, hiszen hosszú ideje minden évben túljelentkezések vannak a kollégiumokban. A túljelentkezések rendre Budapesten a legjelentősebbek.

A csökkenés annak is köszönhető, hogy a kollégiumi épületek átalakításai gyakran a férőhelyek csökkenésével járnak.

Az elmúlt években jelentősen nőtt a felsőoktatásba felvett hallgatók száma: 2020-ban 61 ezer fő, 2023-ban pedig már több mint 106 ezer diák nyert felvételt a magyar felsőoktatásba, és hasonló szint volt tapasztalható 2024-ben is. A kollégiumi férőhelyek mennyisége azonban csökkent az elmúlt hét évben, habár áruk alig változott: ez jelenleg is 10–20 ezer forint között mozog – közölte a HÖOK kedden.

Magyarországon 310 ezer hallgatóra kevesebb mint 50 ezer kollégiumi férőhely jut, emellett az albérletek is folyamatosan drágulnak – ezért a HÖOK ezért a hallgatókat is érintő lakhatási problémákra hívja fel a figyelmet.

