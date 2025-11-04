Egyre olcsóbb albérletet találni a fővárosban

Hozzátették, hogy a keresleti árak az augusztusi mélypont után stabilizálódtak: a bérlők átlagosan 219 ezer forintért kerestek kiadó lakást, így az augusztusi 20 százalékos árolló 13 százalékra mérséklődött októberre. A közlemény szerint az albérletpiaci változások fő mozgatórugója a szeptembertől elérhető, de már nyáron beharangozott Otthon Start program.

A folyamat első lépéseként a keresleti oldalról eltűntek a magasabb jövedelemmel és az önrészhez szükséges megtakarítással rendelkező bérlők, akik részt tudnak venni a programban és már saját ingatlan vásárlása mellett dönthettek. A kínálati oldalon pedig most jelennek meg azok a lakások, amelyeket a felső középosztály befektetési céllal vásárolt a program segítségével. Ezek a frissen piacra kerülő bérlakások tovább növelik a kínálatot, ami várhatóan a következő hónapokban is nyomást gyakorolhat a bérleti díjakra – ismertette a Rentingo.

A bérbeadókat és a bérlőket köti össze a Rentingo bérbeadási platform, amelynek elsődleges célja, hogy átláthatóvá tegye a lakáskiadás folyamatát a hirdetés feladásától, a bérbeadó és bérlő bemutatkozásán és beazonosíthatóságán keresztül a bérleti szerződés megkötéséig.

(MTI)