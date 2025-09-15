Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Otthon Start

Egyre több budapesti kerület árazódik ki az Otthon Startból

mfor.hu

Már a használt lakások és házak piacán is nyolc kerületben haladja meg az átlagos négyzetméterár a 1,5 millió forintot.

Országosan 14,7 százalékkal, Budapesten pedig 21,3 százalékkal nőttek a lakásárak az elmúlt egy évben – írja az ingatlan.com. Havi szinten 1,1 százalékos az országos átlagárak emelkedése, a fővárosban pedig 1,4 százalékkal nőttek az árak augusztusban. A legnagyobb áremelkedés a Dél-Alföldön történt, itt egy hónap alatt 4,2 százalékkal nőtt az átlagár. A Dél-Dunántúlon és Észak-Alföldön viszont 0,2 százalékkal olcsóbb lett egy átlagos lakás.

Az árindex és a kínálati árak közötti különbség árulkodó. Míg a többnyire eladott lakások adataiból dolgozó árindex havi szinten 1,4 százalékkal emelkedett, a kínálati árak Budapesten július eleje óta 5,9 százalékkal kerültek feljebb, ami havi szinten körülbelül 2,5 százalékos drágulási ütemet jelent – mondta az ingatlan.com vezető elemzője, Balogh László.

A budapesti használt lakások és házak átlagos négyzetméterára óriási szórást mutat: Soroksáron 830 ezer forint az átlagár, míg az I. kerületben 1 millió 850 ezer forint, az V. kerületben pedig meghaladta a 2 millió forintot. Az átlagos négyzetméterár nyolc kerületben haladja meg az Otthon Start programban meghatározott 1,5 millió forintos felső korlátot.

Ősz végén több ezer új lakás jöhet a piacra

Az Otthon Start feltételeinek megfelelő lakások gyorsan fogynak, szűkül a választék. Budapesten 13 100 lakás volt elérhető ebből a kategóriából július elején, két hónappal később már csak 11 100 lakás fért bele a keretbe. A megyeszékhelyeken 19 ezer lakással indult a dömping, szeptember elejére 17 300 maradt.

A budapesti kerületek közül kiemelkedik a XVIII., ahol az eladó lakások 76 százaléka megfelel az Otthon Start program feltételeinek, miközben a XIII. kerületben mindössze az eladó ingatlanok negyede vásárolható meg az új hitellel. A megyeszékhelyeken ez jellemzően nem probléma: még Debrecenben is belefér az Otthon Startba a kínálat 77 százaléka, Miskolcon pedig 97 százalékos az arány.

Balogh szerint ősz végén bővülhet a kínálati oldal a feltételeknek megfelelő lakások piacán, ekkor ugyanis több ezer új lakás kerül a piacra, amikre szerződést lehet kötni.

