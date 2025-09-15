Egyre több budapesti kerület árazódik ki az Otthon Startból

Országosan 14,7 százalékkal, Budapesten pedig 21,3 százalékkal nőttek a lakásárak az elmúlt egy évben – írja az ingatlan.com. Havi szinten 1,1 százalékos az országos átlagárak emelkedése, a fővárosban pedig 1,4 százalékkal nőttek az árak augusztusban. A legnagyobb áremelkedés a Dél-Alföldön történt, itt egy hónap alatt 4,2 százalékkal nőtt az átlagár. A Dél-Dunántúlon és Észak-Alföldön viszont 0,2 százalékkal olcsóbb lett egy átlagos lakás.

„Az árindex és a kínálati árak közötti különbség árulkodó. Míg a többnyire eladott lakások adataiból dolgozó árindex havi szinten 1,4 százalékkal emelkedett, a kínálati árak Budapesten július eleje óta 5,9 százalékkal kerültek feljebb, ami havi szinten körülbelül 2,5 százalékos drágulási ütemet jelent” – mondta az ingatlan.com vezető elemzője, Balogh László.

A budapesti használt lakások és házak átlagos négyzetméterára óriási szórást mutat: Soroksáron 830 ezer forint az átlagár, míg az I. kerületben 1 millió 850 ezer forint, az V. kerületben pedig meghaladta a 2 millió forintot. Az átlagos négyzetméterár nyolc kerületben haladja meg az Otthon Start programban meghatározott 1,5 millió forintos felső korlátot.

Ősz végén több ezer új lakás jöhet a piacra

Az Otthon Start feltételeinek megfelelő lakások gyorsan fogynak, szűkül a választék. Budapesten 13 100 lakás volt elérhető ebből a kategóriából július elején, két hónappal később már csak 11 100 lakás fért bele a keretbe. A megyeszékhelyeken 19 ezer lakással indult a dömping, szeptember elejére 17 300 maradt.

A budapesti kerületek közül kiemelkedik a XVIII., ahol az eladó lakások 76 százaléka megfelel az Otthon Start program feltételeinek, miközben a XIII. kerületben mindössze az eladó ingatlanok negyede vásárolható meg az új hitellel. A megyeszékhelyeken ez jellemzően nem probléma: még Debrecenben is belefér az Otthon Startba a kínálat 77 százaléka, Miskolcon pedig 97 százalékos az arány.

Balogh szerint ősz végén bővülhet a kínálati oldal a feltételeknek megfelelő lakások piacán, ekkor ugyanis több ezer új lakás kerül a piacra, amikre szerződést lehet kötni.