Egyre több kínai és vietnámi vásárol magyar ingatlant

2024-ben a legjelentősebb arányban a kínai nemzetiségű ingatlanvásárlók voltak aktívak a hazai ingatlanpiacon, összesen 1 106 ingatlanra tettek szert, ami 71 százalékkal több, mint 2023-ban. Ezzel az összes EU tagállamon kívüli, külföldi ingatlanvásárló 31 százalékát teszik ki. A kínaiak mellett a vietnámiak is előszeretettel vásároltak hazánkban: az adásvételek 16 százalékában álltak a vevői oldalon.

A vidéki területek közül még Pest vármegyében vásároltak 5 százalékos arányban, de Győr-Moson-Sopron vármegye is keresett volt (3 százalék). A főváros után Debrecen iránt érdeklődtek a legtöbben, de Sopron és Mosonmagyaróvár, valamint Pécs, és Szeged is kedvelt lokációk voltak az EU-n kívüli külföldi állampolgárok körében.

Engedély nélkül is megoldható a vásárlás, de ily módon kizárólag az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség tagállamainak, valamint Svájc állampolgárai szerezhetnek ingatlant hazánkban. Az unión belüli nemzetiségek ingatlanszerzéséről nincsenek pontos statisztikák, de a Duna House szakértőinek tapasztalatai alapján a gyorsan növekvő árszint mérsékelte a szomszéd országokból érkezők érdeklődését a nyugati országrészben és a Balaton környékén egyaránt.

Bár darabszámban az előző évhez képest 23 százalékkal több ingatlanszerzési kérelmet nyújtottak be az EU-n kívüli nemzetek képviselői 2024-ben,

A külföldi állampolgárok erősödő vásárlási kedve is hozzájárult a 2024-es ingatlanpiaci trendfordulóhoz: tavaly 3 647 esetben nyújtottak be ingatlanszerzés iránti kérelmet az erre kötelezett külföldiek, ebből pedig 3 485 kérvény kapott pozitív elbírálást. Ilyen fokú aktivitásra utoljára a pandémia előtt, 2019-ben volt példa.

Tavaly az EU-n kívüli külföldi állampolgárok ingatlanpiaci jelenléte is erősödött: az azt megelőző évhez képest 23 százalékkal több magyarországi ingatlan vásárlására nyújtottak be kérelmet 2024-ben a kormany.hu-n közzétett statisztika szerint. Ilyen mértékű aktivitásra utoljára a járványidőszak előtt, 2019-ben volt példa. A külföldi állampolgárok ingatlanszerzése így a teljes évre becsült hazai ingatlantranzakciók közel 3 százalékát fedte le a Duna House elemzése szerint.

