Egyre többen próbálják kiadni a lakásukat

Egy európai elsőség, aminek aligha örülünk

A visszaesők élmezőnyében vagyunk az új építésű otthonok számában, miközben az ezer főre jutó új lakásoknál a sor végén kullogunk a térségünkben. Mindez azért is figyelmeztető, mert a demográfiai mutatók és az urbanizáció miatt nálunk is a városokban koncentrálódik a lakáskereslet, amit egy sokkal nagyobb ütemű lakásépítéssel lehetne részben kielégíteni. Cikkünkben a friss adatok mellett a kereslet változásának dinamikáját és irányát is megmutatjuk.