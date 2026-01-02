Eladó az egykori köztásasági elnöki palota, még az Ötöslottó főnyereménye sem elég hozzá

Több mint 28 milliárd forintért adja el a nemrég felújított köztársasági elnöki rezidenciát is tartalmazó villaparkot az állam – írja a 24.hu.

Az ajánlattevőknek először a vételár negyedét, több mint 7 milliárd forintot kell letenniük az asztalra csütörtökig, azaz január 8-ig. A licit ezután január 10-13-áig tart.

Az ingatlan a XII. kerületi Svábhegyen található, a Béla király út, Mátyás király út, Csillagvölgyi út, Alkony út és Bükkös út által határolt területen. Az épületek összterülete 16 417 négyzetméter. A köztársasági elnöki palotát ugyan jelenleg nem lakják, de a Terrorelhárítási Központ (TEK) éjjel-nappal őrzi. Sulyok Tamás a Művész úton álló korábbi kormányvendégházban, a Karády-villában él.

A Béla király úti köztársasági elnöki palotát legutóbb Novák Katalin újíttatta fel 2022-ben, azóta mozi- és sminkszoba, és egy hangszigetelt zeneszoba is tartozik hozzá.

A jövőben születő beépítések esetében figyelni kell arra, hogy a telekhatárhoz közel eső Ibolya-forrás, illetve a Béla király kútja védőterülete belóg a területre, így ott a talaj bolygatása csak indokolt esetben, és akkor is csak egy méter mélységig lesz engedélyezett.