Elárulta a kormány, hogy hozzányúlnak-e jövőre az Otthon Starthoz

A kormány nem tervezi, hogy lazít az Otthon Start program 1,5 millió forintos négyzetméterenkénti árkorlátján, ezzel biztosítja a megfizethető ingatlanokhoz való hozzáférést – nyilatkozta Csepeti Ádám, a Miniszterelnökség stratégiai ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkára.

A politikus az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány háttérbeszélgetésén kiemelte: ezzel a kormány azt üzeni az ingatlanfejlesztőknek és az építőipari szereplőknek, hogy növeljék hatékonyságukat, termelékenységüket. A következő években a piac az 1,5 millió forintos fajlagos árkorlát mentén alakul majd – tette hozzá.

Az abszolút árkorlát mellett az is fékezi az áremelkedést, hogy az ingatlan eladási ára nem lehet 20 százaléknál magasabb, mint a hitelintézetek által megállapított, fedezetként szolgáló forgalmi érték – fogalmazott.

Nemrég a Klasszis Podcast vendége volt Panyi Miklós államtitkár, az Otthon Start Programiroda vezetője, aki elismerte, hogy rövidtávon látszódik az áremelkedés, de hosszabb távon a kínálat bővülése segíthet.