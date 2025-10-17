Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Elárulta a kormány, hogy hozzányúlnak-e jövőre az Otthon Starthoz

A Miniszterelnökség államtitkára egy háttérbeszélgetésen terítette ki a lapokat.

A kormány nem tervezi, hogy lazít az Otthon Start program 1,5 millió forintos négyzetméterenkénti árkorlátján, ezzel biztosítja a megfizethető ingatlanokhoz való hozzáférést – nyilatkozta Csepeti Ádám, a Miniszterelnökség stratégiai ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkára.

A politikus az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány háttérbeszélgetésén kiemelte: ezzel a kormány azt üzeni az ingatlanfejlesztőknek és az építőipari szereplőknek, hogy növeljék hatékonyságukat, termelékenységüket. A következő években a piac az 1,5 millió forintos fajlagos árkorlát mentén alakul majd – tette hozzá.

Az abszolút árkorlát mellett az is fékezi az áremelkedést, hogy az ingatlan eladási ára nem lehet 20 százaléknál magasabb, mint a hitelintézetek által megállapított, fedezetként szolgáló forgalmi érték – fogalmazott.

Nemrég a Klasszis Podcast vendége volt Panyi Miklós államtitkár, az Otthon Start Programiroda vezetője, aki elismerte, hogy rövidtávon látszódik az áremelkedés, de hosszabb távon a kínálat bővülése segíthet.

Nagyítóval is alig találni Otthon Startot újépítésű lakást Budapesten

Van több kerület, ahol a 1,5 milliós négyzetméterár kétszerese is jó vételnek számít.

Úgy tűnik, ez bejött: csökkentek az albérletárak az Otthon Start miatt

Országosan több mint 1 százalékkal csökkentek a lakbérek szeptemberben az előző hónaphoz képest. Hasonló mértékű visszaesésre a koronavírus-járvány idején, 2020 végén volt példa.

Panyi Miklós az Otthon Startról: ez nem rövid-, hanem közép- és hosszútávfutás – Klasszis Podcast

Van, ami bejött, és van ami nem: a kormány előzetes várakozásainak megfelelően nagy érdeklődéssel indult el az Otthon Start program, ugyanakkor a lakáspiaci drágulás is felgyorsult egyes régiókban. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára abban bízik, hogy a kínálat dinamikusan bővülni fog a következő időszakban, ami kisimíthatja az árturbulenciákat. Az Otthon Start Programiroda vezetője volt a Klasszis Podcast legújabb epizódjának vendége.  

Változások az Otthon Startban: bővült az adóstársak köre

Több könnyítés is érkezett a 3 százalékos lakáshitelprogramban.

Lassan közelít Miskolc, Eger ingatlanpiaca a nyugati városokéhoz

Az ingatlan.com adataiból kiderül: Miskolcon 22,5 százalékkal emelkedtek az ingatlanárak egy év alatt, ami nagyobb mértékű, mint a budapesti áremelkedés. Csak szeptemberben 6,3 százalékkal nőttek az észak-magyarországi ingatlanárak, ez a legmagasabb érték az országban.

Horroráron lehet garázshoz jutni Budapesten

A lakóingatlanokkal együtt a garázsok ára is folyamatosan emelkedik – derül ki a zenga.hu ingatlanhirdetési portál adataiból. Ahol kevés a fedett garázs, például Budapest belvárosában és a budai oldalon, ott az átlagár többszöröséért hirdetik meg az eladó vagy kiadó garázsokat.

Duna House: félelem és pánik fog el minket ingatlanvásárláskor

Az ingatlan- és hitelpiaci döntéseket Magyarországon bizonytalanság, félelem és szorongás övezi. Szinte alig vannak olyanok, akik nem számítanak nehézségekre ingatlanvásárlás vagy -eladás során, különösen az első lakást vásárlók között – derül ki a Duna House Reprezentatív ingatlan- és hitelpiaci kutatásából.

Ingatlanpiaci kutatás: 10-ből 9-en nehézségekre számítanak

Segít dönteni a Duna House.

A nagyobb megyeszékhelyek lehetnek az Otthon Start nyertesei

Az ingatlanfejlesztők három hét alatt 30 ezer új lakás építésére nyújtottak be kérelmet, de az MBH Bank szerint már elengedték az Otthon Startos vevőket Budapesten és a Balatonnál. A nagyobb megyeszékhelyeken, egyetemi városokban azonban jöhetnek a 250 lakásnál nagyobb lakóparkok. A bank 150 ezer tranzakcióra számít az ingatlanpiacon az év végéig. 

Lázár János engedélyével a Pénzügyminisztériumot is eladják

A kikiáltási ár: 37,6 milliárd forint. A Nemzetgazdasági Minisztérium azonban még nem költözött ki belőle.

