Elfogytak az állampapírpénzek, elfogytak a vevők is a lakáspiacról

„Az év első hónapjában az eladó lakóingatlanok iránt 280 ezer érdeklődés volt januárban. A keresleti oldalon tavaly januárhoz képest látható összesen több mint 20 százalékos visszaesés döntően a használt lakások és házak piacához köthető. Ugyanakkor az új építésű ingatlanok iránti érdeklődéseknél csak 2 százalékos csökkenés következett be, ami majdnem stagnálásnak mondható. Az éves összevetésben látható jelentős csökkenésben nagy szerepet van a magas bázisnak, amit a múlt év elején az állampapírokból kiszálló befektetők aktivitása okozott. Éppen ezért érdemes kétéves viszonylatban is megnézni az adatokat, ami szerint az új lakások iránti kereslet 37 százalékkal erősödött 2024 januárjához képest” – mondta Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője.

A területi különbségekről a szakértő elmondta: éves szinten a legnagyobb keresletcsökkenés Budapesten, Hajdú-Biharban és Csongrád-Csanádban mérhető, míg Fejér, Tolna, Békés és Bács-Kiskun vármegyékben jóval mérsékeltebb volt a visszaesés mértéke.

A kínálati oldalon is komoly különbségek láthatók

A kínálati oldalon még erősebbek az eltérések. Januárban több mint 30 ezer eladó házra és lakásra adtak fel a hirdetést a tulajdonosok és az ingatlanközvetítők, ami 7 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól. Ugyanakkor a lakásoknál 9 százalékos emelkedés látható, a házaknál viszont bő 20 százalékos a csökkenés. Az adatokat értékelve Balogh László elmondta: „Úgy néz ki, hogy a lakások eladói szívesebben költöznének szebb, jobb és korszerűbb lakásba. Erre utal, hogy a tulajdonosok által januárban feladott társasházi lakáshirdetések száma az elmúlt 10 évben csupán egyszer volt magasabb, mégpedig 2020 elején.” Ezt alátámasztja az is, amit a keresleti oldalon látunk, hogy az új építésű lakások iránti érdeklődések jóval kisebb mértékben maradnak el a használt lakóingatlanokétól éves összevetésben.

Az országon belül nagyon jelentősek a különbségek. Komárom-Esztergom vármegyében megduplázódott az eladó társasházi lakások friss kínálata. Csongrád-Csanád, Baranya, Fejér és Győr-Moson-Sopron vármegyében 38-68 százalékos volt a bővülés ebben a szegmensben, de a fővárosban is 29 százalékkal nőtt az eladó társasházi lakások kínálata.

A bankok lobbanthatják lángra a szikrát

Balogh László szerint az eladási kedvet részben az Otthon Start Program hatására elinduló társasházi beruházások erősíthetik, amelyek megfizethetőbb, 1,5 millió forintos négyzetméteráron elérhető új lakásokat ígérnek. Az érintett vevőknek ugyanakkor várniuk kell, amíg a jogszabályi és finanszírozási feltételek teljeskörűen rendeződnek. “Márciusban hatályba lép a társasházi építményi jog intézménye, aminek segítségével tervasztalról is megvásárolhatók lesznek hitelre az új lakások. Ehhez viszont a bankoknak is ki kell alakítaniuk a saját hitelezési folyamataikat, amin jelenleg gőzerővel dolgoznak” – foglalta össze a helyzetet az ingatlan.com szakértője. A kereslet és kínálat hatásaként összességében 2026 januárjában több mint 135 ezer aktív hirdetésből válogathatnak a vevők, ami közel 6 százalékos bővülést jelent tavaly januárhoz képest, és az Otthon Start Program szeptemberi indulásához képest is több mint 2 százalékos növekedést mutat.