Elképesztő költekezésbe fogott Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Szalay-Bobrovniczky Kristófnak 2023 novembere óta 45 ezer négyzetméterrel, vagyis négy és fél hektárral gyarapodott balatoni ingatlanvagyona – derült ki a miniszter vagyonnyilatkozatából. A politikusoknak nem kell beszámolniuk arról, hogy egy-egy településen pontosan hol szereztek területet, így gyakran az sem kerül nyilvánosságra, hogy konkrétan mit vásároltak. Már csak azért sem, mert általában nem is büszkélkednek el ezekkel.

Kevesebb mint egy év leforgása alatt Szalay-Bobrovniczky Kristóf megvásárolta a Badacsonytomaj és Káptalantóti határán fekvő, Rizapusztán található, balatoni panorámás egykori Tölgyes Kúriát, majd megvette a mellette lévő borászatot és a hozzá tartozó üzemet is. Hosszú évekkel ezelőtt mindkét terület a honvédelmi miniszter családjáé volt, így gyakorlatilag visszaszerezte azokat. Hogy mennyiért, azt nem tudni, de az ingatlanok piaci értéke milliárd felett lehet – írja a 24.hu.

