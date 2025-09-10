Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

4p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Ingatlan Otthon Start

Elképesztő, mit indított el a kormány döntése

mfor.hu

Az Otthon Start Program bejelentése előtti héthez képest 94 százalékkal nőtt az eladó lakóingatlanok iránti kereslet a program indulását követő első héten. Vagyis lényegében duplázásról van szó.

Ahogy arra előzetesen is számítani lehetett, az első lakás megvásárlását kedvezményes állami lakáshitellel segítő Otthon Start Program szeptemberi elindulása rárúgta az ajtót a hazai lakáspiacra. Az indulást követő első tényadatok kirajzolják az egyes településtípusok és árkategóriák közti különbségeket is – derül ki az ingatlan.com legfrissebb elemzéséből, amely a kereslet változását ismerteti.

A program indulását követően, azaz szeptember első hetében több mint 90 százalékkal nőtt az eladó lakóingatlanok iránti kereslet országszerte, azaz gyakorlatilag tíz hét leforgása alatt  gyakorlatilag megduplázódott a kereslet az Otthon Start bejelentése előtti héthez képest.

A lendület nemcsak Budapesten, hanem országosan is érzékelhető az Otthon Start indulásának első hetében. A fővárosban, valamint a vármegyeszékhelyeken és megyei jogú városokban egyaránt több mint kétszer annyi telefonos érdeklődés érkezett az eladó lakásokra és házakra, mint június végén. A kisebb településeken is erőteljes volt a bővülés: a városokban 94, a községekben 69 százalékkal több telefonos érdeklődés futott be a hirdetésekre, mint a program bejelentése előtti héten. Ez azt mutatja, hogy a kereslet erősödése széles körben, a teljes lakáspiacon érezhető.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kiemelte:

„A kereslet szerkezete is árulkodó. Országosan az 50-100 millió forintos kategória hozta a legnagyobb növekedést, ebben az ársávban 118 százalékkal erősödött a kereslet. A legfeljebb 50 milliós lakóingatlanok esetében pedig majdnem 84 százalékos növekedés történt. Ez a két árkategória volt a bővülés motorja. Mindez érthető, hiszen a program keretében maximum 50 millió forintos lakáshitelt lehet igényelni az első lakásra az állami támogatás miatt kedvezményes, maximum 3 százalékos kamatozással 25 éves futamidőre. Budapesten különösen látványos volt a bővülés: az 50-100 milliós lakások iránti kereslet több mint 130 százalékkal nőtt, de a 0-50 milliós kategóriában is közel 90 százalékkal emelkedett a telefonos érdeklődések száma. Ez utóbbi azért figyelemreméltó, mert ebben a sávban meglehetősen szűk a beköltözhető kínálat, vagyis itt sokkal kevesebb lakásra jutott sokkal több érdeklődés.”

A szakértő szerint az is beszédes, hogy a 100-150 milliós árkategóriában még 44 százalékkal bővült a budapesti kereslet, de 150-200 millió forint között már csak 15 százalékos volt a bővülés, 200-250 millió között pedig 7 százalékos csökkenés történt június végéhez képest.

A szakember elmondta azt is, hogy nemcsak a program bejelentése előtti héthez képest nőtt jelentősen szeptember első hetére a kereslet, hanem éves összevetésben is látható az élénkülés. Szeptember első hetében közel 50 százalékkal erősödött a kereslet az egy évvel korábbihoz képest. Budapesten 53, a megyei jogú városokban 48, a városokban 49, a községekben pedig több mint 40 százalékos bővüléssel. A szeptember elejét megelőző három hónapos időszakban a községekben és a városokban 23-24 százalékos keresletnövekedés következett be éves szinten, Budapesten ugyanakkor visszafogottabb, 18 százalékos volt a többlet.

Az éves emelkedés üteme jóval mérsékeltebb, mint idén nyár elejéhez képest tapasztalt duplázódás. Ennek egyik fontos oka, hogy nyár végén már elkezdtek megjelenni a piacon azok a befektetők, akik az állampapírokból mozdultak az ingatlanpiac felé. Ez a jelenség tavaly ősszel érezhetően felpörgette a korábban pangó lakáspiacot, magasabb bázist eredményezve, így az idei éves összevetésekben kisebbnek látszik a bővülés. 

A program indulása után első adatok szerint az Otthon Start indulása kézzelfogható fordulatot hozott a lakáspiacon. Az érdeklődések számának megugrása minden településtípuson és árkategóriában érzékelhetővé vált, ami arra utal, hogy a kereslet nem csak a nagyvárosokban és Budapesten, hanem a kisebb városok és a községek lakáspiacán is költözési hullámokat indíthat be.

„A program hatására kialakult piaci élénkülés középtávon meghatározó tényező lehet a lakáspiaci folyamatokban, különösen akkor, ha a kereslet növekedését a kínálat is képes lesz lekövetni.” – tette hozzá az ingatlan.com szakértője.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Alig indult el az Otthon Start, 70 millió felett az átlagos budapesti ingatlanár

Alig indult el az Otthon Start, 70 millió felett az átlagos budapesti ingatlanár

Meglepetés érhette azokat, akik 30-35 millió forintért kerestek lakást Budapesten. Budán ez az árkategória eltűnt a kínálatból, Pesten pedig a korábbi 10 százalékos részesedésük 2 százalékra csökkent.

Ketyeg az óra az Otthon Startnál, már megjelentek a túlárazások is

Ketyeg az óra az Otthon Startnál, már megjelentek a túlárazások is

Itt vannak az első napok tapasztalatai a 3 százalékos hitelről.

Van egy érdekes hatása az Otthon Startnak

Van egy érdekes hatása az Otthon Startnak

Kétéves mélypontra zuhantak a bérleti díjak, mivel az albérletkeresők kivárnak, inkább a kedvezményes hitellel próbálnak lakhatáshoz jutni.

Ön fizetne ennyit azért, hogy ide költözhessen?

Ön fizetne ennyit azért, hogy ide költözhessen?

Rajka megszabta a beköltözés díját. 

Otthon Start: meglépte a jegybank, amire sokan vártak

Otthon Start: meglépte a jegybank, amire sokan vártak

Enyhítették az életkori megkötést.

Forró drót: égnek a vonalak az ingatlanpiacon

Forró drót: égnek a vonalak az ingatlanpiacon

Több mint négy éve nem volt olyan, hogy ennyien érdeklődtek eladó ingatlanok iránt. Az ingatlan.com oldalán az új hirdetések száma emelkedett, mégis kevesebb lakás érhető el: a kereslet felszívja a kínálatot.

Minden banknál jön az Otthon Start, de nem mindenhol ugyanúgy

Minden banknál jön az Otthon Start, de nem mindenhol ugyanúgy

Az ügyfelek és a bankok is készülnek a program hétfői indulására, de mindenhol ugyanúgy lesz elérhető a 3 százalékos hitel?

Szomorú hírek jöttek az építőiparról

Az építőiparban az elindított kivitelezések értéke csökkent 2025 második negyedévében az első három hónaphoz képest.

Otthon Start: itt vannak Rogán Antal elvárásai

Otthon Start: itt vannak Rogán Antal elvárásai

Szigorúan megszabják az Otthon Start arculatot.

Van, aki az Otthon Start dupláját is felveheti – már csak ez hiányzott az elszálló lakásáraknak?

Van, aki az Otthon Start dupláját is felveheti – már csak ez hiányzott az elszálló lakásáraknak?

50 helyett 100 milliót is lehet kapni 3 százalékos hitelre – de kinek?

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha

A személyes kapcsolatra, tanácsadásra, elemzésekre nagyobb szükség van, mint valaha


Interjú az MBH Bank ügyvezető igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168