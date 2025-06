Elkezdődött a mormon egyház magyar templomának építése

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

A közlemény szerint az Egyház nyitott párbeszédet és aktív társadalmi szerepvállalást folytat világszerte, így Magyarországon is: csak tavaly 25 karitatív projektet valósítottak meg itthon különböző alapítványokkal és segélyszervezetekkel együttműködésben.

„Hálásak vagyunk a barátságos fogadtatásért, különösen az óbudai önkormányzat részéről, amely a kezdetektől támogatta projektünket. Bízunk benne, hogy a Templom nemcsak közösségünk lelki otthona lesz, hanem Budapest egyik ékköve is, és hozzájárul a helyi közösség kulturális és lelki gazdagodásához” – mondta Borsos Péter, az Egyház magyarországi vezetője.

Tavaly megvásárolták a telket, mostanra el is készült az oda álmodott templom. Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházának ez lesz az első magyar temploma.

Kapcsolódó cikk Így fog kinézni a Schmidt Máriáéktól vásárolt telken épülő templom Tavaly megvásárolták a telket, mostanra el is készült az oda álmodott templom. Az Utolsó Napi Szentek Jézus Krisztus Egyházának ez lesz az első magyar temploma.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!