Elkezdték felfedezni maguknak az ingatlanosok Szegedet

Egy volt leányiskola átalakításával új irodaház jön létre Szeged belvárosában a Kész Csoport fejlesztésében. A vállalatnak ez lesz a második helyi irodaprojektje. Az 5300 négyzetméteres épületet 2025 második negyedévében adják át, első bérlői között a Lufthansa Systems Hungáriát üdvözölheti. Ebben a bérleti tranzakcióban a Newmark VLK Hungary képviselte a bérlőt.

A szegedi Tilia irodaház egyik homlokzata. Fotó: Kész Csoport A TILIA elnevezésű irodakomplexum a Gutenberg utca 25. szám alatt valósul meg az 1873-ban szecessziós stílusban épült, egykori polgári leányiskola újragondolásával. A Hajnóczy és a Gutenberg utcák között egy új passzázst is kialakítanak, ahol vendéglátó- és kereskedelmi egységek kapnak nyílnak. Emellett a Hajnóczy utca teljeskörű rekonstrukciójára is sor kerül a Jósika és a Londoni körút közötti szakaszon.

Kapcsolódó cikk Most látszik, mit hozott Lázár János durva fékje az építőiparban Újabb elbocsátások jöhetnek az építőiparban, ha az első félév végéig nem indulnak be az állami projektek és a lakásépítés.

Az épületben közel 900 négyzetméternyi üzlethelyiség, valamint 90 férőhelyes mélygarázs is helyet kap. A kiviteli terveket a bim.GROUP készítette, az engedélyes tervekért a Singer Design, míg a belsőépítészeti tervezésért az Upper Design felel. A fejlesztő - Szegeden elsőként - a BREEAM Excellent minősítés mellett a WELL Platina és az Access4you Gold minősítést is megcélozza legújabb irodaházával, mely egyben a KÉSZ Csoport szegedi cégközpontjának is helyet ad majd.

Az elmúlt pár évben növekedett Szeged vonzezereje a kereskedelmi ingatlanpiacon. A budapestihez hasonló irodaházépítési hullám azonban elmaradt. Néhány odatelepült nemzetközi nagyvállalat viszont már elszórtan el tudta helyezni embereit. Ezzel az új beruházással megint jelzést kaptak a leendő bérlők, hogy a közeljövőben várhatóan nagyobb lesz a kínálat, márcsak azért is, mert a BYD kínai autógyár kivitelezésének elindulásával új fejezet kezdődhet a dél-alföldi nagyvárosban. Ebben márpedig helye van további "A" osztályú bérirodaházaknak és más kereskedelmiingatlan fejlesztéseknek.