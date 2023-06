Elköltözött Várkonyi Andrea Mészáros Lőrinctől?

Várkonyi Andrea megvásárolt Balatonfüreden egy partmenti luxusapartman legfelső emeletén található luxuslakást - írja Hadházy Ákos a legújabb Facebook-bejegyzésében. Az ellenzéki politikus információi szerint az eladó a sógora, Mészáros János volt, Lőrinc testvére, aki korábban 300 millió forintért árulta az ingatlant. A kéglit a volt felcsúti alpolgármester még 2020-ban vette meg a beruházó cégtől, majd ő adta el (ajándékozta?) az ország legnagyobb üzletasszonyának.

Hadházy szerint több kérdést is felvet a dolog: A doktornő külön költözött a gázszerelőtől?

A sógora megszorult anyagilag, vagy rájött, hogy mégsem Füreden kellene nyaraló, hanem mondjuk Marbellán?

Tudott vajon erről Lőrinc?

Ami viszont Hadházy szerint komolyabb ügy: szép stikában módosították a tulajdoni lapok lekérdezésének lehetőségeit. Eddig az ügyvédeken kívül bárki bármilyen ingatlan tulajdoni lap másolatát lekérhette, igaz, évente csak kettő volt ingyen, a többi ára épp most emelkedett duplájára. Ez változik meg a jövő év elejétől úgy, hogy egyrészt aki lekér egy adatot, annak magának is meg kell adnia a személyes adatait. Ráadásul közölnie kell, hogy milyen célból szeretné megismerni az ingatlan tulajdonosi adatait. Az majd később derül ki, hogy mi történik, ha egy oknyomozó újságíró írja be a célt - veti közbe a politikus.

Ez az ingatlan kerülhetett Várkonyi Andrea tulajdonába. Fotó: Facebook/Hadházy Ákos

Aki szerint, ha ez nem lenne elég, ezentúl a tulajdonos címe és anyjának neve nem lesz megismerhető, így a beazonosítása is nehezebb lesz mondjuk egy oknyomozó újságíró számára. (A módosítások a 2021. évi C. tv. (Ingatlan-nyilvántartási tv.) 14. paragrafusában olvashatóak). Ügyvédek arra is felhívták Hadházy figyelmét, hogy a jövőre életbe lépő változások további nagyon komoly kérdéseket vetnek fel.