Elszálltak az árak, megtorpant a hazai ingatlanpiac

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

A budapesti kerületi népszerűségi rangsort továbbra is a XIII. kerület vezeti, a második helyre a II. kerület került, a harmadik a XI. kerület lett.

A vásárlók országszerte leggyakrabban a jó állapotú ingatlanokat választották, de a fővárosban és Nyugat-Magyarországon érezhető volt a felújítandó ingatlanok iránti élénkülő kereslet is.

A jelzáloghitel-piacon továbbra is mérsékelt bővülés volt áprilisban, a Credipass becslése alapján 127 milliárd forint értékű lakáscélú jelzáloghitel realizálódott, ami 2 százalékos havi és 5 százalékos éves növekedést jelent. A hitelek átfutási dinamikája miatt jó esély van arra, hogy még a következő 2 hónap is nagyon nagyon erős lesz – jelezték.

Az ingatlanközvetítő vállalat pénteki közleményében kiemelte: a lassulás hátterében az ingatlanárak jelentős emelkedése mellett több tényező is állhat, egyebek mellett az iskolai szünet és a hosszú hétvégék, ezek szintén visszafogták a keresletet.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!