Ingatlan Illeték Ingatlan Lakásvásárlás

Ennek igazán fognak örülni a lakásvásárlók

mfor.hu

Nagy változás a lakásvásárlási illetékfizetésnél januártól.

Olyan változás érkezett, amely rengeteg lakásvásárlót érinthet, elsősorban azok figyeljenek, akik a vásárlást megelőző időszakban el is adtak ingatlant – hívja fel a figyelmet a bankmonitor.hu.

A lakásvásárláshoz kapcsolódóan vagyonátruházási illeték általános szabályai nem módosultak az elmúlt időszakban. A lakáscserék esetében viszont történt változás.

A vevők ugyanis csökkenthetik az illeték nagyságát abban az esetben, ha a mostani vásárlást megelőzően, vagy azt követően adnának el lakást. Gyakorlatilag a megvásárolt ingatlan árából le lehet vonni az eladott ingatlan árát és a különbözet után kell csak illetéket fizetni.

Ha például valaki most vásárol 100 millió forintért egy lakást, de egy éve eladott egy lakást 60 millió forintért, akkor neki csak a különbözet, azaz 40 millió forintnak a 4 százalékát kell illetékként megfizetnie. Márpedig nem elhanyagolható szempont, hogy 4 millió forintot, vagy 1,6 millió forintot kell az állam felé rendezni – olvasható a pénzügyi portálon.

Ez jó hír, de nem mindenki tud vele élni
Ez jó hír, de nem mindenki tud vele élni
Fotó: DepositPhotos.com

Nem mindegy azonban, hogy mikor lett eladva a kérdéses ingatlan, ebben a feltételben történt most változás

  • A tavalyi szabályok értelmében akkor lehetett ezzel az illetékcsökkentő módszerrel élni, ha az új vásárlást megelőző 3 éven belül történt az előző lakás eladása. Vagy az új lakás vásárlását követő egy éven belül történik a meglévő lakás értékesítése.
  • A 2026-os szabályok értelmében akkor lehet ezzel az illetékcsökkentő módszerrel élni, ha az új vásárlást megelőző 5 éven belül történt az előző lakás eladása. Vagy az új lakás vásárlását követő egy éven belül történik a meglévő lakás értékesítése.

Tehát már azok is tudják ezzel a módszerrel csökkenteni a vagyonátruházási illetéket, akik 4 évvel ezelőtt adták el a lakásukat.

Jó tudni

Fontos, hogy ez a könnyítés, szabályváltozás az illetékfizetésre érvényes. Az eladott lakások után az eddig megismert feltételek mellett kell személyi jövedelemadót fizetni. Ezt akkor kell rendezni, ha a vásárlás időpontját követő meghatározott időn belül a vételárhoz képest magasabb áron adnánk el a lakásunkat.

A fentiekben csak általánosságban tartalmazzák az illetékkel kapcsolatos szabályokat. A konkrét vásárlással, eladással kapcsolatos lehetőségekről, speciális szabályokról érdemes mindig külön érdeklődni – írja a bankmonitor.hu.

