4p

Ennek végre örülhetnek a lakásvásárlók, jó hírek jöttek az ingatlanárakról

mfor.hu

Budapesten újra lakásárcsökkenést hozott a február, de országosan is mérséklődött a drágulás üteme – közölte az ingatlan.com.

Éles váltás történt a lakáspiacon: Budapesten a tavaly decemberi csökkenés után februárban ismét lefelé mozogtak az árak. A fővárosban ugyanis 0,5 százalékkal mérséklődtek az árak januárhoz képest, míg az év első hónapjában még 2,9 százalékos volt a drágulási ütem.

A lakóingatlanok árváltozása az egyes régiókban
Fotó: Ingatlan.com

Éves összevetésben pedig már csak 14,6 százalékos áremelkedéssel zárta a februárt a budapesti piac, ezzel szemben januárban még 20 százalék felett volt ez a mutató – derül ki az ingatlan.com lakásárindexének friss adataiból. Az elemzés arra is rámutat, hogy a fővároson kívül is jelentősen fékeződött az áremelkedés tempója.

A vevők nemet mondanak a magas árakra

​„A jelentős változás a budapesti kereslet eltolódásával magyarázható. A használt lakások helyett egyre többen érdeklődnek az új lakások iránt, mivel a fővárosban már 10 kerületben is találhatók olyan lakásfejlesztések, amelyek potenciális célpontjai lehetnek az Otthon Start Programban érdekelt elsőlakás-vásárlóknak. Vagyis 1,5 millió forintnál alacsonyabb négyzetméteráron lehet ezeket az új lakásokat megvásárolni, miközben a budapesti használt társasházi lakások négyzetméterárszintje már 1,5 millió forintnál jár” – emelte ki Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Az eladó használt társasházi lakások átlagos négyzetméterára Budapesten, kerületenként
Fotó: Ingatlan.com

Ez a váltás azért is fontos, mert a havi szintű budapesti árcsökkenés nem a kereslet visszaesésével magyarázható. A naptárhatással korrigálva ugyanis januárhoz képest 7,8 százalékkal nőtt az eladó lakások és házak iránti telefonos érdeklődések száma. Az új építésűek iránti februári kereslet pedig több mint 18 százalékkal élénkült januárhoz képest.

​A friss adatokból úgy tűnik, hogy a vevők fizetőképessége Budapesten kívül is kezdi elérni a felső határát. Erre utal, hogy országosan felére csökkent a havi drágulás üteme. Februárban 0,7 százalékkal nőttek az árak az első hónaphoz képest, míg januárban még 1,5 százalékos volt a havi árnövekedés tempója.

Éves szinten is lassult a lakásdrágulás tempója, ami januárban még 17,5 százalékos, februárban viszont már csak 15,6 százalékos áremelkedést mutatott. Az országos átlag felett teljesített Pest vármegye, ahol 17 százalékkal nőttek az árak éves összevetésben, valamint Közép-Dunántúl 18,6 százalékos és Dél-Alföld 18,5 százalékos drágulással. 

Az országos lakáspiaci árindexek alakulása 2015 óta
Fotó: Ingatlan.com

Javul a vevők alkupozíciója a használt lakások piacán

​A jelenlegi piaci helyzet egyértelműen a vásárlóknak kedvez: Budapesten már 27 ezer, a vármegyeszékhelyek hirdetései között pedig 14,4 ezer használt társasházi lakásból válogathatnak a vevők. Ez a kínálati szint a fővárosban 53 százalékos, a vármegyeszékhelyeken pedig 46 százalékos bővülést jelent egy év alatt, ami jelentősen javítja a vásárlók alkupozícióit is.

Balogh László az árak alakulásával kapcsolatban kiemelte: ​„A budapesti használt lakások piacán az átlagos négyzetméterárak elérték az otthon startos ársapka szintjét, ami 1,5 millió forintot jelent egy négyzetméterre vetítve. A III. és a IX. kerületben szeptember elejéhez képest még csökkentek is a medián négyzetméterárak, ha kizárólag a használt társasházi lakásokat nézzük. Ugyanakkor már nincs olyan kerület, ahol 1 millió forint alatt lenne ezeknek a lakásoknak a medián négyzetméterára.” A legnagyobb kínálattal rendelkező XIII. kerületben 1,64 millió forint, míg a VII.-ben 1,47 millió, a VI.-ban 1,26 millió, a VIII-ban pedig 1,15 millió forintnál jár márciusban a használt társasházi lakások átlagos négyzetméterára.

Az eladó használt társasházi lakások átlagos négyzetméterára a legnagyobb városokban
Fotó: Ingatlan.com

Az ingatlan.com összeállításából az is kiderül, hogy a használt társasházi lakásokat nézve Budapest és Debrecen után Szeged is belépett az egymillió forintos klubba, azaz utóbbi városban már e szint felett van a használt társasházi lakások medián négyzetméterára. Ez mindkét vidéki városban kereken 1 milliós összeget jelent. E szint közelében van Székesfehérvár és Győr is, előbbi városban 998 ezer, utóbbiban 977 ezer forint a medián négyzetméterár.

