Ennyiért lehet Szijjártó Péter szomszédságába költözni

A Hell magyarországi szállítmányozásáért felelős cég vezetője, Herbszt Gábor eladja a szivarszobával, moziteremmel és öt fürdőszobával felszerelt luxusvillát.

Eladó egy luxusvilla Dunakeszin, közvetlenül Szijjártó Péter házának szomszédságában. A kilencszobás épületben szivar- és biliárdszoba, edzőterem, moziterem, szauna és jacuzzi is található, az ára 1 milliárd 150 millió forint. A hirdető azt írta, kisebb budapesti lakás beszámítása is szóba jöhet értékegyeztetéssel.

A látványos épület tulajdonosa Herbszt Gábor, aki a tavalyi 100 leggazdagabb magyar kiadványban is szerepelt a közép- és dél-magyarországi milliárdosok között.

Herbszt a Hell magyarországi logisztikáját végző BHS Trans Kft. egyedüli tulajdonosa. A logisztikai nagyvállalat több mint 6,5 milliárdos EBITDA-val, és az előző évinél négyszer nagyobb nyereséggel zárta a 2024-es évet.

A BHS Trans több alkalommal is részesült milliárdos állami támogatásban: legutóbb április 7-én, napokkal a választás előtt kapott 10 milliárd 452 millió forintot logisztikai központ építésére. A tulajdonos szomszédja, Szijjártó Péter a BHS Trans szikszói raktárközpontjának április 10-ei megnyitóján is részt vett.

Szijjártóék házának kertje ugyan nagyobb, de a lakótér kisebb, mint Herbszt otthonában. A luxusvilla nem csak méretével lóg kii a dunakeszi ingatlanpiacról, ahol a családi házak jellemző ára 160-200 millió forint.

A Klasszis Médiához tartozó laptársunk, a Privátbankár részletesen beszámolt a luxusingatlan sajátosságairól, és a korábbi külügyminiszter, illetve a Hell-birodalom összefonódásáról, a cikket ide kattintva olvashatják el.

Megvan az időpont, mikor nyithat a Biodóm

Várhatóan július 1-jén nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt a Biodóm, illetve benne a városi oázis, amely az elképzelések szerint mintegy 100 ezer fővel fogja növelni az éves látogatószámot – közölte Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivője.

Egy fizetésből fenntartani egy albérletet jelenleg még sok helyen nagy kihívás

Az egészséges arány az lenne, ha egy háztartás jövedelmének csak harmada menne lakhatásra.

Magyarország hátát nézi Európa ebben a mutatóban, de nem lehetünk rá büszkék

Nem az a kérdés, hogy Európa-szerte, így Magyarországon is lakhatási válság van, hanem az, hogy milyen lépéseket lehet tenni a megfizethető lakhatás elősegítése érdekében. A megoldási javaslatokról a III. Lakhatási-szakmai Fórumon egyeztettek hazai és nemzetközi szakértők.

Jól sült el az első pár hónap a Duna House számára

A Duna House csoport az idei első negyedévet rekord eredményekkel zárta. A tisztított adó- és kamatfizetés, illetve amortizáció előtti nyeresége 22 százalékkal emelkedett, 1,6 milliárd forintra. Az adózott profitja pedig 50 százalékkal száguldott felfelé, 900 millió forintra.

Válogatósabbak lehetnek a bérlők, egyre nehezebb a lakáskiadók dolga

Ilyen keveset nagyon rég lehetett keresni lakáskiadással Magyarországon.

Nagyon durván leuralta a lakáspiacot az Otthon Start

Jelentősen élénkült a hazai lakáshitelezési piac 2025 októbere és 2026 márciusa között, amelyben meghatározó szerepet játszott az Otthon Start Program. Az új lakáscélú hitelkihelyezések 70 százaléka, több mint 1100 milliárd forint értékben ehhez a konstrukcióhoz kötődött – derül ki az MBH Jelzálogbank friss elemzéséből.

Már vidéken is 50 millióért mennek a panellakások

Nagyot szakíthattak azok a befektetők, akik tavaly vettek panellakást az ország nyugati részén: az elmúlt évben 30 százalékkal emelkedtek az árak. Ez többszöröse a kelet-magyarországi áremelkedésnek a panellakások piacán.

Mintha a lakáspiac is csak a választásokra várt volna, de mi történhet a Tisza kormányzása alatt?

Látványos tempóvesztés látható a lakáspiacon, legalábbis ami az árak emelkedését illeti.

Újabb budapesti kerület fordítana hátat az Airbnb-nek

Társadalmi egyeztetésre bocsátja a Józsefvárosi Önkormányzat a rövidtávú szálláskiadás szabályozását tartalmazó javaslatcsomagját, amelynek célja a Airbnb korlátozása és átláthatóbbá tétele. 

