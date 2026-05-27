Ennyiért lehet Szijjártó Péter szomszédságába költözni

Eladó egy luxusvilla Dunakeszin, közvetlenül Szijjártó Péter házának szomszédságában. A kilencszobás épületben szivar- és biliárdszoba, edzőterem, moziterem, szauna és jacuzzi is található, az ára 1 milliárd 150 millió forint. A hirdető azt írta, kisebb budapesti lakás beszámítása is szóba jöhet értékegyeztetéssel.

A látványos épület tulajdonosa Herbszt Gábor, aki a tavalyi 100 leggazdagabb magyar kiadványban is szerepelt a közép- és dél-magyarországi milliárdosok között.

Herbszt a Hell magyarországi logisztikáját végző BHS Trans Kft. egyedüli tulajdonosa. A logisztikai nagyvállalat több mint 6,5 milliárdos EBITDA-val, és az előző évinél négyszer nagyobb nyereséggel zárta a 2024-es évet.

A BHS Trans több alkalommal is részesült milliárdos állami támogatásban: legutóbb április 7-én, napokkal a választás előtt kapott 10 milliárd 452 millió forintot logisztikai központ építésére. A tulajdonos szomszédja, Szijjártó Péter a BHS Trans szikszói raktárközpontjának április 10-ei megnyitóján is részt vett.

Szijjártóék házának kertje ugyan nagyobb, de a lakótér kisebb, mint Herbszt otthonában. A luxusvilla nem csak méretével lóg kii a dunakeszi ingatlanpiacról, ahol a családi házak jellemző ára 160-200 millió forint.

A Klasszis Médiához tartozó laptársunk, a Privátbankár részletesen beszámolt a luxusingatlan sajátosságairól, és a korábbi külügyminiszter, illetve a Hell-birodalom összefonódásáról.