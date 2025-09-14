Ennyivel emelkedtek az albérletárak az elmúlt egy évben

Országosan 7,5, Budapesten 7,2 százalékkal emelkedtek az albérletérak az elmúlt egy évben – derül ki a KSH és az ingatlan.com legfrissebb lakbérindexéből. Az augusztusi országos áremelkedés 1,1 százalékos volt, Budapesten pedig 0,7 százalék, a fogyasztói árak stagnálása mellett.

A tíz évvel ezelőtti árakhoz viszonyítva tetemes volt a drágulás. A reállakbér-index 2015-höz képest 32 százalékkal haladta meg a 2015-ös bázist országos szinten, és a fővárosban is 25 százalékos volt az emelkedés.

A budapesti nominális lakbérindexből az látszik, hogy különösen a pesti külső kerületek áremelkedése volt kiemelkedő az elmúlt tíz évben. A 2015-ös árakhoz viszonyítva 246,8 százalékon áll a mutató, tehát közel két és félszer annyit kell fizetni ezekben a kerületekben egy albérletért, mint tíz éve. Pest külső kerületeiben az elmúlt évek áremelkedése is magasabb volt a főváros átlagánál, 8,7 százalék, eközben a belvárosban 8,4 százalékkal nőttek az albérletárak.