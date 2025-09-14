Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Ennyivel emelkedtek az albérletárak az elmúlt egy évben

Különösen Pest külső kerületeiben volt nagy az albérletárak emelkedése.

Országosan 7,5, Budapesten 7,2 százalékkal emelkedtek az albérletérak az elmúlt egy évben – derül ki a KSH és az ingatlan.com legfrissebb lakbérindexéből. Az augusztusi országos áremelkedés 1,1 százalékos volt, Budapesten pedig 0,7 százalék, a fogyasztói árak stagnálása mellett.

A tíz évvel ezelőtti árakhoz viszonyítva tetemes volt a drágulás. A reállakbér-index 2015-höz képest 32 százalékkal haladta meg a 2015-ös bázist országos szinten, és a fővárosban is 25 százalékos volt az emelkedés.

A budapesti nominális lakbérindexből az látszik, hogy különösen a pesti külső kerületek áremelkedése volt kiemelkedő az elmúlt tíz évben. A 2015-ös árakhoz viszonyítva 246,8 százalékon áll a mutató, tehát közel két és félszer annyit kell fizetni ezekben a kerületekben egy albérletért, mint tíz éve. Pest külső kerületeiben az elmúlt évek áremelkedése is magasabb volt a főváros átlagánál, 8,7 százalék, eközben a belvárosban 8,4 százalékkal nőttek az albérletárak.

Magyar Péter elmondta, mi a terve az Otthon Starttal

A Tisza Párt megtartaná az Otthon Startot, és kiegészítené egy bérlakás-építési programmal – mondta Magyar.

Berúgta az ingatlanpiacot az Otthon Start, a lakásárak is szárnyalnak

Augusztusban az ingatlanpiacot az Otthon Start Program hatásai határozták meg, mely a lakáspiacon évek óta nem tapasztalt élénkülést eredményezett – derült ki a Duna House pénteken kiadott legfrissebb ingatlanpiaci elemzéséből.

Többezer lakásos építési projekteket szedtek elő a fiókból

Viharban is bővült az építőipari termelés júliusban, és a felújítás is népszerűbb, mint tavaly. A burkolóanyagokat, nyílászárókat viszik, mint a cukrot, a hőszigetelő anyagok piacán is 20 százalék feletti a bővülés. Óriási építőipari projektek jöhetnek az Otthon Start hatására.

Valami nem stimmel az Otthon Start körüli ígéretekkel – itt vannak a friss számok

Egyelőre nincs fordulat a piacon.

Elképesztő, mit indított el a kormány döntése

Az Otthon Start Program bejelentése előtti héthez képest 94 százalékkal nőtt az eladó lakóingatlanok iránti kereslet a program indulását követő első héten. Vagyis lényegében duplázásról van szó.

Alig indult el az Otthon Start, 70 millió felett az átlagos budapesti ingatlanár

Meglepetés érhette azokat, akik 30-35 millió forintért kerestek lakást Budapesten. Budán ez az árkategória eltűnt a kínálatból, Pesten pedig a korábbi 10 százalékos részesedésük 2 százalékra csökkent.

Ketyeg az óra az Otthon Startnál, már megjelentek a túlárazások is

Itt vannak az első napok tapasztalatai a 3 százalékos hitelről.

Van egy érdekes hatása az Otthon Startnak

Kétéves mélypontra zuhantak a bérleti díjak, mivel az albérletkeresők kivárnak, inkább a kedvezményes hitellel próbálnak lakhatáshoz jutni.

Ön fizetne ennyit azért, hogy ide költözhessen?

Rajka megszabta a beköltözés díját. 

Otthon Start: meglépte a jegybank, amire sokan vártak

Enyhítették az életkori megkötést.

