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Ingatlan Donald Trump Ingatlan Románia

Erdélyig is elér Trump karja

mfor.hu

Kolozsváron is luxusingatlanokat épít az amerikai elnök családja.

Hivatalos amerikai kormányzati dokumentum erősítette meg a Trump család kolozsvári ingatlanberuházási tervét, miután a projekt bekerült Donald Trump amerikai elnök 2026-os vagyonnyilatkozatába – közölte vasárnap az erdélyi Transtelex hírportál. A héten közzétett, több mint 900 oldalas vagyonnyilatkozat szerint a Trump Organization két megállapodással rendelkezik a kolozsvári projektre vonatkozóan: egy márkahasználati (licenc-) szerződéssel és egy szállodaüzemeltetési menedzsmentszerződéssel.

Az ingatlankomplexum luxushotelt, lakóparkot, bevásárlóközpontot és golfpályát foglalna magába. A román média által korábban megszellőztetett információk szerint a Trump International Cluj-Napoca névre keresztelt komplexum a kolozsvári nemzetközi repülőtértől öt percnyi autóútra, a város Szamosfalva negyedében, a Transylvania Smart City helyén épülhet fel – részletezte a kolozsvári hírportál.

A lakóövezet mintegy 200 hektáron terülne el, és összesen 1850 lakás építését tervezik. Ezen kívül felhúznának egy 30 emeletes tornyot, amiben részben 150 szoba kapna helyet, részben pedig 450 apartman. A projekt része továbbá egy golfpálya, amely professzionális versenyekre és szabadidős használatra egyaránt alkalmas lenne. Ezen kívül terveznek bele kereskedelmi egységeket, illetve oktatási célú intézményt is.

A romániai projektért felelős amerikai DT Marks Cluj LLC és DT Cluj Hotel Manager LLC kolozsvári partnercége, az SDC ingatlanfejlesztő egy éve jelentette be, hogy a Trump-brand belép a romániai piacra. A Bukarestbe tervezett Trump Towerre vonatkozó szerződés értékét 5-25 millió dollárra becsülik, a kolozsvári projekt esetében a vagyonnyilatkozat szerint egyelőre nem lehet meghatározni a jogok értékét – idézi az MTI a Transtelexet.

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