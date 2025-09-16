Erre még várni kell: nem csökkentette a bérleti díjakat az Otthon Start

Tovább drágultak idén a budapesti albérletek. A vidéki egyetemi városokban, még ha kisebb mértékben is, de szintén növekedtek az átlagárak – ez olvasható a Duna House elemzésében.

Az ingatlanközvetítő adatai szerint a fővárosban az átlagos bérleti díj 274 ezer forint, ami 18 százalékkal magasabb, mint az egy évvel korábbi 232 ezer forint volt.

A legmagasabb átlagárakat a II. kerületben mérték 485 ezer forinttal, az V. kerületben 433 ezer forinttal és az I. kerületben 366 ezer forinttal. A legalacsonyabb díjak pedig a X. kerületben (191 ezer forint) és a XV. kerületben (192 ezer forint) voltak.

A vidéki egyetemi városokban az átlagos havi lakbér 192 ezer forint, ami 6 százalékos emelkedés a tavalyi 182 ezer forinthoz képest. A legdrágábbnak Debrecen számít (269 ezer forint), őt követi Győr (228 ezer forint), míg a legkedvezőbb átlagok Veszprémben (137 ezer forint) és Miskolcon (167 ezer forint) láthatók.

A vidéki átlagárak emelkedését főként Debrecen, Szeged, Pécs és Miskolc húzta, mivel Győrben és Veszprémben enyhe mérséklődés történt. A trendek alapján a fővárosi és vidéki bérleti piac között nőtt a különbség: míg a 2024-es átlag 50 ezer forint volt, addig 2025-re már 82 ezer forint az eltérés.

Egyre nagyobb a különbség a budapesti és a vidéki albérletpiaci árak között

Fotó: Depositphotos

Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője szerint a budapesti bérleti piac tovább erősödött, különösen a belső kerületekben, ahol folyamatosan nő a kereslet a prémium minőségű, rövid távú kiadásra is alkalmas lakások iránt. Az albérleti piac mozgásai szoros összefüggésben állnak a lakásvásárlási lehetőségekkel is.

Az Otthon Start Program közvetlen hatása a bérleti díjakon még nem mérhető, így legjobb esetben középtávon mérsékelheti az albérletek iránti keresletet, ami akár árcsökkenéshez is vezethet, leginkább a vidéki egyetemi városokban. A fővárosban inkább a bérleti díjak további mérsékelt emelkedése várható, főleg a népszerűbb belső kerületekben – prognosztizálta a Duna House.