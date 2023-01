Európai állapotokra vár az M3-as metró megállóinak felszíni része 

Még mindig nagyon vegyes képet mutatnak az M3-as metró egyes megállóinak felszíni részei. Több helyütt elvégeztek területrendezést, eltűnt sok bódé és végre a lifteket is igénybe lehet venni. Tovább húzódik viszont a Nyugati tér, a Népliget és a Göncz Árpád városközpont kapcsolódó részeinek európaivá alakítása. Mindez természetesen nem csupán fővárosi vagy kerületi önkormányzati felelősség, hanem kormányzati is, mégiscsak a főváros egyik ütőerének környezetéről van szó.

Kapcsolódó cikk Háború helyett: nézzen képeket az M3-as metróról és megújuló környezetéről A kapcsolódó aluljárók kialakítása is a BKK-hoz tartozik.

Egy közös vonás van: mindhárom megálló felszíne egy tágabban értelmezendő körzet megújításának része, nem önállóan lóg a levegőben. A Nyugati téren a felüljáró elbontása vélhetően már eldöntött és közpark kialakítása van napirenden a mostani buszvégállomás és parkoló helyén.

Nagy nemzetközi pályázat is volt, látványos tervek születtek a felszíni közlekedés megváltoztatására, közben a leginkább érintett, a Westendet üzemeltető Gránit Pólus is azt szorgalmazta, hogy akkor tud hozzájárulni az ő érdekében is álló munkákhoz, ha az aluljáróban 21. századi formákat öltő kiskereskedelem lesz lehetséges.

Nézzük, mi jöhet a pályázaton győztes Grimshaw angol tervezőiroda elképzelése szerint!

A Népliget dél-nyugati sarka kapcsolódik a metróhoz és a Hungária körúthoz. A liget sokmilliárd forintba kerülő teljes megújulása és rekreációs területté alakítása már két évtizede napirenden van. Legutóbb a 2020-as nemzetközi építészeti kongresszuson mutattak be egy ambiciózus tervet, amiben tényleg élvezhető zöldövezetet, kültéri edzőpályákat, játszótereket és ápolt növényzetet festettek fel. Akkor azt mondták, hogy 2025-ig szakaszosan fogják átadni az egyes részeket, köztük a metróhoz közelit is, ahol már nem lesznek szégyenfoltok, mint például a mostani bódék és a sok szemét.

Felnőtteknek szánt szabadtéri fitnesz pálya is lesz a Népligetben. Forrás: nepliget.budapest.hu

Tavaly nyáron Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán jelentette be, hogy a lakosság kérdőíves megkérdezése után tájépítészeti pályázatot írtak ki, ennek eredményhirdetése idén áprilisban lesz. Ezután jöhet a kivitelezői tender, így a tényleges felújítás várhatóan csak 2024-ben, de még a késő tavasszal esedékes önkormányzati választások előtt elkezdődhet, hogy felmutathasson valamit a Főváros.

Kapcsolódó cikk Randihelynek is jók az M3 metró középső állomásai - videó Mutatjuk a friss látványterveket.

Az Árpád híd pesti lábánál lévő Göncz Árpád városközpont nevű terület esetében annak utolsó negyede a megoldandó probléma. Jelenleg ott a GTC nevű ingatlanfejlesztő által birtokolt óriási, palánkkal körülvett telek található. Sok évvel ezelőtt még irodatornyot terveztek oda, erről még nem mondtak le véglegesen, de látva az irodapiac súlyos gondjait, ezt biztosan eltolták, akár évekkel is.

Abban nincs egyetértés a szakemberek között sem, hogy kell-e egyáltalán oda egy irodaház, vagy bármi más felépítmény. A metróból kijövőket biztos nem zavarná, ha "csak" egy rendezett parkba érkeznének vagy annak szélén várakoznának a buszokra. A felszín végleges rendezése tehát itt is várat magára.

Ilyen lett volna a GTC The Twist nevű irodatornya az Árpád híd pesti lábánál. Fotó: GTC

Valami azért mégis megmozdult egy másik helyen, a IX. kerületben. Az M3-as metró alagútjának és az állomásoknak a felújításakor elmaradt a felszín rendezése az Ecseri útnál is. Ezt pótolja most az önkormányzat. Azt nem tudni, hogy a projekt mennyibe kerül.

Azt olvastuk a ferencvaros.hu oldalon, hogy már most tavasszal megkezdődhet az Ecseri úti megállónál a templommal átellenben található, most még elhanyagolt terület teljes átépítése. Ferencváros Önkormányzata pályázatot írt ki, ezen a Garten Studio és a LAB5 cégek közös terve nyert.

Az Ecseri úti metrómegálló feletti park egy részének látványterve. Fotó: LAB5, Garten Studió

A ferencvárosi testület nem akarta a véletlenre bízni az átépítést és megkérdezte a lakosságot, hogy mit látnának szívesen a felszínen. Kiderült, hogy a több zöldfelület mellett az arra járók leginkább pékséget, zöldségest, papír-írószer boltot és bisztrót szeretnének oda.

A téren könnyed tetővel fedett pavilonok és közösségi tér is lesz, ráadásul növelik a meglévő zöldfelületet. Az önkormányzat nevet is szeretne adni a területnek, erre január végéig érkezhetnek a javaslatok. Mivel ez a József Attila lakótelep kapuja, vélhetően szívesen vennék, ha a költőhöz kapcsolódó név nyerne.

Az Ecseri úti metrómegálló feletti park látványterve. Fotó: LAB5, Garten Studió

A közlekedés szempontjából az a legfrissebb, hogy január 23-án megnyitják a Ferenciek tere és a Deák Ferenc tér állomásokat az utasforgalom előtt. Az átadás után Kőbánya-Kispesttől már a Deák Ferenc térig lehet utazni a metróval, így Dél-Pest felől átszállás nélkül elérhetővé válik a belváros, az M1-es földalatti, valamint az M2-es metró.

A felújított Deák téri állomás egy része. Fotó: Dernovics Tamás/magyarepitok

A Deák Ferenc tér és a Göncz Árpád városközpont között ezentúl is pótlóbusz közlekedik, a Nagyvárad téren pedig az állomás felújítása miatt továbbra sem állnak meg a szerelvények.