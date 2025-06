Évtizedes meglepetés született a fővárosi albérletpiacon

Országosan és havi szinten 0,8 százalékkal nőttek a bérleti díjak májusban, a fővárosban viszont minimális, 0,2 százalékos csökkenés történt; erre az utóbbi tíz évben nem volt példa május hónapban – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és az ingatlan.com lakbérindexéből.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője közölte: a havi budapesti bérletidíj-csökkenés elsősorban a tartósan magas kínálatnak köszönhető, ami fékezi a bérlemények drágulását. A befektetési célú vásárlások felfutása – különösen az év elején – érezhetően bővítette a kiadó lakások számát, ami enyhítette az áremelkedést. A múlt havi fordulat azért is szokatlan, mert az elmúlt tíz évben nem volt olyan májusi hónap, amikor áprilishoz képest csökkentek volna a lakbérek a fővárosban. Ez a fejlemény különösen az egyetemre, főiskolára készülő diákokat érintheti kedvezően, akik a költözési időszakra készülnek – tette hozzá.

Beszélt arról is, hogy országosan továbbra is megfigyelhető a bérleti díjak emelkedése, bár lassuló tempóban. Tavaly tavasszal az éves lakbérdrágulás üteme még 10-11 százalék volt, ami idén tavaszra 7-8 százalékra csökkent.

Régen volt példa csökkenésre

Fotó: Fotó: Mfor/Mester Nándor

A lakbérek folyamatos emelkedését a lakossági jövedelmek stabil növekedése táplálja. A széles választék mérsékelheti az albérleti díjak emelkedését. A piacban azonban még mindig van növekedési tartalék, mivel az egyensúlyi lakbérszintet továbbra is a kereslet fizetőképessége határozza meg. Az ingatlan.com szakértője a változások fényében enyhe, de stabil bérleti-díj növekedésre számít a következő időszakban is. Budapesten 260 ezer forintnál jár az átlagos albérletárszint, és a fővároson belül továbbra is a XI. és a XIII. kerület biztosítja a legnagyobb kínálatot. Előbbiben 280 ezer, utóbbiban 270 ezer forint az átlagos bérleti díj. Mindössze két városrészben marad 200 ezer forint alatt az átlagos díj, a XXI. kerületben 180 ezer, a XVIII.-ban pedig 199 ezer forintért kínálják a kiadó lakásokat. A másik végletet az V. kerület 350 ezer forintos átlagos albérletára jelenti. A legnagyobb egyetemvárosok közül Debrecenben 230 ezer forintos átlagos bérleti díjjal kell számolni, ezzel szemben Győrben 190 ezer, Pécsen és Szegeden 160-160 ezer forinttal lehet számolni. Miskolcon viszont csak 125 ezer forint a havi átlagos bérleti díj. (MTI)