3p
Ingatlan Adó Albérlet Lakáspiac

Ez a legnagyobb kérdés a lakáspiacon az új kormánnyal kapcsolatban

mfor.hu

Egyelőre nincs egyértelmű álláspontja a Tisza Pártnak az 5 százalékos lakásáfa jövőjéről, ami bizonytalanságot hozhat a magyar lakáspiacra. Az átmenet nem lesz zökkenőmentes.

Rövid távon is bizonytalanságot hozhat a magyar lakáspiac szabályozási környezetének átalakítása – írja a Pénzcentrum. Ahogy a lapnak nyilatkozó szakértők elmondták: a lakáspiac érzékenyen reagál a kiszámíthatatlan döntésekre, ezért az átmenet nem lesz zökkenőmentes. A fejlesztések, beruházások és árak alakulása nagymértékben attól függ majd, hogy az új kormány milyen gyorsan és milyen irányban hoz konkrét döntéseket.

A leendő, Magyar Péter vezette Tisza-kormány lakáspiaci tervei érdemben átalakíthatják a jelenlegi rendszert, különösen a szabályozás és az ösztönzők terén. A legfontosabb irány, hogy a kereslet élénkítése helyett inkább a kínálati oldalra és a lakásállomány minőségére helyeznék a hangsúlyt. Az egyik legnagyobb kérdés az 5 százalékos lakásáfa sorsa, amely 2026 végéig biztosan érvényben marad, de a hosszabbításról nincs egyértelmű kormányzati álláspont. Ez komoly bizonytalanságot jelent a fejlesztők számára, mivel az áfakulcs alapvetően befolyásolja a beruházások megtérülését és az árakat.

A tervek szerint a következő évtizedben a lakásállomány jelentős részét korszerűsítenék, különösen a rossz állapotú ingatlanokat. Ez arra utal, hogy a lakáspolitika egy része a meglévő állomány minőségi javítására koncentrálna, nem kizárólag új lakások építésére – írja a portál.

Ausztriában stabilabb a bérleti piac

Európában vannak országok, ahol a háztartások több mint 90 százaléka saját ingatlanban él, míg máshol ez az arány még az 50 százalékot sem éri el. Az alacsonyabb tulajdonlási arányú országokban általában fejlettebb a bérleti piac, míg a magas arány sokszor korábbi politikai döntések eredménye.

A legmagasabb tulajdonlási arányok Közép- és Kelet-Európában találhatók: Romániában a háztartások 93,2 százaléka él saját lakásban, Szlovákiában 93,1 százalék, Horvátországban 91,4 százalék ez az arány. A régióban átlagosan mintegy 30 százalékkal magasabb a tulajdonlási arány, mint Nyugat-Európában. Magyarország a régión belül is a felső mezőnyben van, a lakástulajdonosok aránya 89,8 százalék. A magas arány döntően a rendszerváltás utáni lakásprivatizáció következménye: a jelenlegi szám tehát nem azt jelenti, hogy ma könnyű lakáshoz jutni. Inkább azt mutatja, hogy a lakásállomány jelentős része már korábban magántulajdonba került.

Ausztria (54,5 százalék), Németország (47,2 százalék) és Svájc (42 százalék) lakáspiaci modellje teljesen más. A fiatalok korábban költöznek el otthonról, erős a bérleti piac, és a történelmi folyamatok is eltérően alakultak. Kelet-Németországban például a rendszerváltás után az állami lakásokat sok esetben nem a lakóknak, hanem vállalatoknak értékesítették.

A bérleti piac Magyarországon jóval kisebb és kevésbé fejlett, mint Nyugat-Európában. A magas lakásárak és a szigorúbb hitelezési feltételek ott is megnehezítik a vásárlást, különösen a fiatalok számára, ugyanakkor a stabil bérleti piac és az erős bérlővédelem miatt a hosszú távú bérlés elfogadott alternatíva..
 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A NAV szégyenlistáján végezte, 521 milliós tartozással árverezik el a varrodát

Újabb érdekességek a NAV árveréséről.

Az irodapiac is megrogyhat az építőanyagok 20-50 százalékos áremelkedése miatt

Az irodapiac is megrogyhat az építőanyagok 20-50 százalékos áremelkedése miatt

Masszívan visszaestek a beruházások tavaly, a csökkenést még a turizmus fellendülése sem tudta ellensúlyozni a magyar kereskedelmiingatlan-piacon. A befektetői aktivitást jelentősen ronthatja, hogy a közel-keleti háború kitörése óta néhány építőanyag 20-50 százalékkal drágult. Jelenleg minden nyolcadik iroda üres, és az arány tovább emelkedhet ebben az évben.

Megszűnik az egyik otthonfelújítási program a kettő közül

Megszűnik az egyik otthonfelújítási program a kettő közül

A 2007 előtt épült családi házakra már csak három napig lehet igényelni az 5+5 millió forint felújítási támogatást. Hét megyében már leállították a programot, a többi megye lakóinak ez az utolsó lehetőség.

Márciusban újra gyorsult a lakásárak emelkedése

Márciusban újra gyorsult a lakásárak emelkedése

Országosan az éves lakásár-emelkedés márciusban 15,8 százalék volt.

200 ezer forint alatt nagyon nehéz jó albérletet találni

200 ezer forint alatt nagyon nehéz jó albérletet találni

Márciusban élénkült a magyarországi albérletpiac: országosan és a fővárosban egyaránt 1,6 százalékkal nőttek az átlagos bérleti díjak havi összevetésben – derült ki a KSH-ingatlan.com lakbérindex legfrissebb adataiból.  

Nagyot fordulhat a lakáskiadók helyzete a Tiszával

Nagyot fordulhat a lakáskiadók helyzete a Tiszával

Nem mindenki fog örülni, ha az előzetes ígéreteket tettekre váltja a győztes párt.

3000 lakás épülhet a budapesti Duna-parton

3000 lakás épülhet a budapesti Duna-parton

Kiemelt beruházás lett a Népszigethez tervezett építkezés, akár 56 méteres toronyházak is épülhetnek.

Lakást venne Budapesten? Vegyen egy mély levegőt, mielőtt ezt elolvassa!

Lakást venne Budapesten? Vegyen egy mély levegőt, mielőtt ezt elolvassa!

Hiába nő a kínálat, az árak tovább menetelnek.

Elvitte az Otthon Start előnyét a lakások drágulása?

Elvitte az Otthon Start előnyét a lakások drágulása?

Aki nem lépett, az már rosszabbul jár? Kielemezték az Otthon Start hatásait és előnyeit.

Mégsem árverezi el a NAV az egykori szabadszállási laktanya épületeit

Egy bedőlt szakiskola és inkubátorház története.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Közösségi kezdeményezéseket, esélyegyenlőséget és környezetvédelmi ügyeket karol fel a dm

Közösségi kezdeményezéseket, esélyegyenlőséget és környezetvédelmi ügyeket karol fel a dm (x)

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG