1p
Ingatlan A hét ábrája Bérbeadás Infláció Ingatlan Lakáspiac

Ez az adat Orbán Viktornak is álmatlan éjszakákat okozhat – A hét ábrája

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Szomorú lista élén a magyar ingatlanpiac.

2025 harmadik negyedévében az Európai Unióban az ingatlanárak 5,5 százalékkal, a bérleti díjak pedig 3,1 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbi, 2024 harmadik negyedévéhez képest – derült ki az Eurostat által közzétett statisztikából.

A magyar lakosság számára azonban az kiemelkedően fájdalmas hír, hogy 2015-tel összevetve a lakásárak Magyarországon több mint megháromszorozódtak az Eurostat adatai szerint, míg további 11 országban is több mint kétszeresére emelkedtek. A hét ábrájában ezúttal az év/év alapú árváltozást mutatjuk be olvasóinknak, a hazai helyzet pedig itt is rendkívül aggasztó, hiszen Magyarország messze kiemelkedik a regionális mezőnyből a drágulás mértékét és meredek emelkedését tekintve:

A szeptemberben indult Otthon Start hatásai majd a negyedik negyedév adataiban jelenhetnek meg.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Megdöbbentő dolgok történtek akásárakkal

Megdöbbentő dolgok történtek a lakásárakkal

Van, ahol már csökkennek az árak, a budapesti kerületek sorrendje is átrendeződött, az agglomerációban is érdekes dolgök történtek.

116 millió forintot kaszált a cég, most a NAV adja el az üres telkét

Ismét akadtak furcsaságok a NAV árverésén.

Lakáshitelt venne fel? Ezekre a kamatokra készülhet

Lakáshitelt venne fel? Ezekre a kamatokra készülhet

Így indul a 2026-os év.

Otthon Stop: 16 százalékos mínusszal zárta 2025-öt a lakáspiaci kereslet

Otthon Stop: 16 százalékos mínusszal zárta 2025-öt a lakáspiaci kereslet

2025 végén bővült a kínálati oldal.

Méretes tartozás a becsődölt pálinkaháznál, zűrös kínai borszállás – ezek voltak a NAV legérdekesebb árverései

2025-ben nem volt hiány különös licitekből.

1,7 milliárd forint egy 900 négyzetméteres luxusvilláért? Ez is megtörtént 2025-ben

1,7 milliárd forint egy 900 négyzetméteres luxusvilláért? Ez is megtörtént 2025-ben

Az ingatlan.com összegyűjtötte az óév piaci legjeit.

A Béla Király úti rezidencia egyik épülete

Eladó az egykori köztásasági elnöki palota, még az Ötöslottó főnyereménye sem elég hozzá

Novák Katalin 2022-ben felújíttatta a Béla király úti köztársasági elnöki rezidenciát, most az egész villapark eladó. A svábhegyi ingatlanon álló épületek összterülete több mint 16 ezer négyzetméter.

Már majdnem annyiba kerül egy panel, mint egy új építésű lakás

Már majdnem annyiba kerül egy panel, mint egy új építésű lakás

Kőbányán, Újpalotán, Pestszentlőrinc-Pestszentimrén és Pesterzsébeten is alig 10 százalékkal kell többet fizetni egy új építésű lakásért, mint egy panelért. A zenga.hu elemzője szerint egyre töb lakásfejlesztő igyekszik megfelelni az Otthon Start 1,5 millió forintos négyzetméterár-korlátjának.

Panyi Miklós: több mint húszezren vettek lakást Otthon Starttal

Panyi Miklós: több mint húszezren vettek lakást Otthon Starttal

Négy hónap alatt húszezer lakásvásárlás: ez az Otthon Start idei mérlege. Panyi Miklós államtitkár szerint sok szerződés megkötése van még folyamatban.

Ársapka lett az Otthon Startból – bajban a főbérlők

Ársapka lett az Otthon Startból – bajban a főbérlők

Nem tudják áttörni az üvegplafont.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168