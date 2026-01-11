Ez az adat Orbán Viktornak is álmatlan éjszakákat okozhat – A hét ábrája

2025 harmadik negyedévében az Európai Unióban az ingatlanárak 5,5 százalékkal, a bérleti díjak pedig 3,1 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbi, 2024 harmadik negyedévéhez képest – derült ki az Eurostat által közzétett statisztikából.

A magyar lakosság számára azonban az kiemelkedően fájdalmas hír, hogy 2015-tel összevetve a lakásárak Magyarországon több mint megháromszorozódtak az Eurostat adatai szerint, míg további 11 országban is több mint kétszeresére emelkedtek. A hét ábrájában ezúttal az év/év alapú árváltozást mutatjuk be olvasóinknak, a hazai helyzet pedig itt is rendkívül aggasztó, hiszen Magyarország messze kiemelkedik a regionális mezőnyből a drágulás mértékét és meredek emelkedését tekintve:

A szeptemberben indult Otthon Start hatásai majd a negyedik negyedév adataiban jelenhetnek meg.