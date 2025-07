Ez az első település, amely bevezette a beköltözési stoppot

Az elővásárlási jog célja többek között a közösségi terek és lakhatási programok biztosítása, a közösségi értékek megőrzése, a spekulatív ingatlanfelvásárlás visszaszorítása, valamint a város népességmegtartó képességének erősítése. Az önkormányzat minden esetben egyedi eljárásban dönt az elővásárlási jog gyakorlásáról; ezt a jogkört a képviselő-testület a pénzügyi és gazdasági bizottságra ruházta át. A döntés előtt a bizottság szükség esetén személyes meghallgatást is elrendelhet. A vevőt bizonyos esetekben – például ha helyi hozzátartozója van, vagy ha lakáscélú állami támogatást (pl. csokot) vesz igénybe – törvény szerint mentesség illeti meg.

Több mint két hónapot is csúszhat egy ügylet.

Mezőkeresztes önkormányzata elővásárlási jogot vezetett be az ingatlanokra a közösségi értékek és hagyományok védelmére hivatkozva – minderre az önazonossági törvény ad nekik lehetőséget.

