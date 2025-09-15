Ezek a megyék lesznek az Otthon Start fellegvárai

A keleti és az északi megyékben kevésbé érdekli az embereket az Otthon Start, mint Budapesten, vagy a nyugati megyékben – derült ki a Bank360 elemzéséből.

A lap a Google Trends adatait vizsgálta július 1-ig visszamenőleg. Ez alapján a legtöbben Budapesten kerestek rá az Otthon Start részleteire, vidéken pedig Vas és Győr-Moson-Sopron megyéből érdeklődtek a legtöbben. Az államilag támogatott lakáshitel Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megyében váltotta ki a legkisebb érdeklődést.

A keresési adatokból az is látszik, hogy július elején, miután bejelentették az Otthon Start indulását, a legtöbben még a lakáshitel szóra kerestek az interneten. Az Otthon Start kifejezés augusztus végén futott fel, amikor a kormány szigorította a program jogosultsági feltételeit, a legtöbben pedig a indulást követő napokban, szeptember elején írták be a keresőbe.