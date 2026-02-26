Ezekben a kerületekben lehetnek olcsóbbak az új lakások a paneleknél

3p
Három csoportra szakadtak a budapesti kerületek a panellakás-piacon. Néhány kerületben már közelíti a 1,5 millió forintot a panellakások átlagos négyzetméterára, ezért a piacra kerülő új lakásokkal szemben vesztesen jöhetnek ki az árversenyből. A vidéki nagyvárosokban továbbra is megfizethetők maradtak a panellakások.

Visszaesett az eladó használt lakóingatlanok iránti érdeklődés az év elején, de a panellakások népszerűsége stabil maradt – írja az MTI. Az ingatlan.com friss, országos elemzése szerint 24 százalékkal csökkent a lakáspiaci kereslet éves összevetésben, a panellakásoknál 9,7 százalékkal, míg a téglalakásoknál 28 százalékkal. Februárban több mint 9300 panellakást hirdettek eladásra országszerte.

A panelek népszerűségének oka a téglaépítésű lakásokhoz képest az árelőnyük. A fővárosban a panelek négyzetméterárainak a középértéke 1,25 millió forint, ami 21 százalékkal olcsóbb a használt téglaépítésű lakásokénál. A legnagyobb panelkínálatot felvonultató III. kerületben 1,3 millió forintos összeggel lehet számolni. A XI. kerület a legdrágább 1,46 millió forintos négyzetméterenkénti mediánnal, a XIII. kerület 1,38 millió, a XIV. pedig 1,33 millió forinttal szerepel a listán. A legnagyobb panelkínálattal rendelkező vármegyeszékhelyek közül Pécsen 888 ezer, Debrecenben 696 ezer, Szegeden pedig 554 ezer forint a jellemző négyzetméterár.

Az Otthon Start program alapvetően rajzolhatja át a fővárosi panelpiac jövőjét, mert több kerületben is 1,5 millió forint alatti négyzetméteráron kerül piacra több ezer új építésű lakás. A „veszélyeztetett zóna” éppen a legnépszerűbb kerületek, vagyis a XI., a XIII., és a XIV., ahol a használt panelek árai már most elérik az 1,33-1,46 millió forintos szintet.

A „versenyképes” zónában (III., IV., IX., kerület) a panelek továbbra is jelentős árelőnyt élveznek. A külső pesti kerületek „biztonságos” zónájában (X., XV., XVIII., XIX. kerület) a panelek átlagos négyzetméterára 1,05-1,15 millió forintos sávban mozog.

A veszélyeztetett zónában eladó lakások drágulása megállhat az ingatlan.com szerint, míg a külső kerületekben a panelek árelőnye továbbra is népszerűvé teheti ezeket az ingatlanokat.

A Klasszis Médiához tartozó laptársunk, a Privátbankár hetente jelentkező rovata, a Mennyit ér az ingatlanom? a XIII. kerület és Debrecen lakáspiacát is felmérte a közelmúltban. A rovat cikkeit ezen a linken érhetik el.

