Ezekben a kerületekben viszik a legjobban a lakásokat – oda kell figyelni a hitelszerződésre, sokat lehet bukni

Budapesten, a befektetők vadászterepének számító VI., VII., VIII. és IX. kerületekben összesen 36 százalékkal nőtt az eladó lakások iránti érdeklődés az év első hónapjában. Rekordot döntött a hitelkedv is, januárban ugyanis közel 900-an indítottak online hitelbírálatot, átlagosan 32,4 millió forintra. Szakértők azt tanácsolják, hogy hitelből történő vásárlásnál érdemes az előtörlesztés díjaival is kalkulálni a megfelelő bank kiválasztásakor – olvasható a money.hu elemzésében.

Az ingatlanpiac élénkülésével az online előzetes hitelbírálat iránti igény is folyamatosan növekszik, januárban már közel 900 felhasználó indította el az ingatlan.com előminősítő online folyamatát. Az átlagos hitelösszeg 32,4 millió forint volt, és a kitöltők több mint egyharmada 40 év feletti, vagyis jó eséllyel nem első lakásvásárló, ami jelenthet egyrészt élethelyzetből fakadó váltást (nagyobb vagy kisebb lakásba költözés, válás, kirepülnek a gyerekek), de befektetési célú ingatlanvásárlást is.

Kapcsolódó cikk Átlagosan 50 millió forintot költöttek a lakásvásárlók januárban Az otthonteremtésre fordított átlagos összeg 50 millió forintra emelkedett januárban, ami 9 százalékkal haladja meg a 2024-es átlagot, közölte a Duna House.

A hitellel segített, befektetési célú ingatlanvásárlás természetesen egy kockázatos befektetés. Az ingatlanárak mozgásától és bérbeadás esetén a bérleti díjak alakulásától is nagyban függ, hogy mekkora hozammal lehet kalkulálni.

Az előtörlesztés, vagyis a hiteltartozás futamidő előtti részleges vagy teljes visszafizetése fontos szerepet játszhat a befektetési célú ingatlanvásárlás pénzügyi stratégiájában. Az előtörlesztés lehetősége a befektető számára hatékony eszköz lehet a hozam maximalizálására és a kockázat kezelésére.

„A lakáshitel előtörlesztésének nem kell feltétlenül egyszeri vagy az egész hiteltartozásra vonatkozó döntést jelentenie. Ugyanakkor egy már meglévő hitelszerződésnél kiemelten fontos ügyelni az abban foglalt feltételekre, hiszen az esetleges előtörlesztési díjak, illetve a bizonyos időtávon belüli előtörlesztés esetén visszafizetendő – hitelfelvételkor igénybevett – akciós díjak jelentősen csökkenthetik a várt megtakarítást. Magas piaci kamatszinten felvett lakáshitelek esetében az előtörlesztés még nagyobb jelentőséget kaphat”

– mondta Korponai Levente, a money.hu vezetője.

Az előtörlesztés után a tartozás csökkentésével a kamatfizetések összege is mérséklődik, így hosszútávon megtakarítás érhető el, és felgyorsítható a hitel visszafizetése.

Kapcsolódó cikk Fájdalmas hír a lakáshiteleseknek: kamatot emelt az OTP Általános 0,5 százalékos kamatemelést hajtott az OTP Bank a lakáshiteleinél.

Amikor bankot választunk, fontos szempont a hitel egyéb kondíciói mellett az előtörlesztésre vonatkozó kedvezmény is. A lakáshitelek előtörlesztési díja bankonként eltérő, de jellemzően 1-2 százalék. Ugyanakkor akadnak olyan pénzintézetek is, amelyek 5 év után ingyenes előtörlesztést kínálnak a közvetített lakáshiteleknél. Ilyen például a CIB, az Erste, a K&H és bizonyos egyéb feltételek teljesítése esetén az Unicredit lakáshitele is. A CIB Banknál ráadásul kétszer is elő lehet törleszteni díjmentesen, kivéve, ha az előtörlesztés részben vagy egészben más bank által folyósított kölcsönből történik.

Minősített fogyasztóbarát lakáshitelek bármikor előtörleszthetőek, esetükben maximalizálva van az előtörlesztés díja: az előtörlesztett összeg 1 százalékát kell megfizetni.