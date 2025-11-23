Ezekben a megyékben tarol az Otthon Start

A legfrissebb hiteligénylési adatok továbbra is lényegesen meghaladják az elmúlt évek hasonló időszakaira jellemző aktivitást – írja a lakáshitelekről a K&H elemzése alapján a Hvg. Az Otthon Start első heteinek rendkívül magas hiteligénylési adataihoz képest mára némileg stabilizálódott a volumen.

A bank adatai alapján az átlagos igényelt hitelösszeg 35 millió forint, amelyhez átlagosan 25 százalékos önerő társul. A társasházi lakások népszerűbbek a családi házaknál: az első lakásvásárlók jellemzően a kisebb, kompaktabb ingatlanokat részesítik előnyben. A kisebb alapterületű ingatlanok jobban illeszkednek a maximális hitelösszeghez is.

A kereslet 27 százalékát Budapest adja, a főváros továbbra is a legaktívabb területnek számít. Bács-Kiskun és Pest megye egyaránt 9 százalékos részesedéssel bír, Hajdú-Biharban és Borsod-Abaúj-Zemplénben él az igénylők 6, illetve 5,7 százaléka. Összességben a kereslet több mint felét a főváros és a megyeszékhelyek adják, de a vidéki térségek aktivitása is folyamatosan erősödik.