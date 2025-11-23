2p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Ingatlan

Ezekben a megyékben tarol az Otthon Start

mfor.hu

Továbbra is Budapest adja a legtöbb Otthon Start-igénylőt, de Bács-Kiskunban és Pest megyében is sokan élnek az új hitel lehetőségével. A K&H elemzéséből az is kiderül, átlagosan mennyi pénzt igényelnek az érdeklődők.

A legfrissebb hiteligénylési adatok továbbra is lényegesen meghaladják az elmúlt évek hasonló időszakaira jellemző aktivitást – írja a lakáshitelekről a K&H elemzése alapján a Hvg. Az Otthon Start első heteinek rendkívül magas hiteligénylési adataihoz képest mára némileg stabilizálódott a volumen.

A bank adatai alapján az átlagos igényelt hitelösszeg 35 millió forint, amelyhez átlagosan 25 százalékos önerő társul. A társasházi lakások népszerűbbek a családi házaknál: az első lakásvásárlók jellemzően a kisebb, kompaktabb ingatlanokat részesítik előnyben. A kisebb alapterületű ingatlanok jobban illeszkednek a maximális hitelösszeghez is. 

A kereslet 27 százalékát Budapest adja, a főváros továbbra is a legaktívabb területnek számít. Bács-Kiskun és Pest megye egyaránt 9 százalékos részesedéssel bír, Hajdú-Biharban és Borsod-Abaúj-Zemplénben él az igénylők 6, illetve 5,7 százaléka. Összességben a kereslet több mint felét a főváros és a megyeszékhelyek adják, de a vidéki térségek aktivitása is folyamatosan erősödik. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Sokfelé szakadt ország, többszázszoros különbségek az ingatlanpiacon

Sokfelé szakadt ország, többszázszoros különbségek az ingatlanpiacon

Egyre több vidéki utca töri meg Budapest hegemóniáját.

Ennyit kell keresnünk, hogy egy budapesti újlakás kijöhessen az Otthon Startból

Ennyit kell keresnünk, hogy egy budapesti új lakás kijöhessen az Otthon Startból

Jövedelmi kategóriák szerint mérte fel a GKI, mire elég az Otthon Start.

Újabb budapesti kerület korlátozza az Airbnb-s lakáskiadást

Terézváros után Erzsébetváros is drasztikus döntést hozott. 

Felfordulást okozott a piacon az Otthon Start

Felfordulást okozott a piacon az Otthon Start

Látványosan átalakult a kereslet.

Vjesnik torony

Lángolt az ikonikus csokoládé torony Zágrábban

Lángok borították el hétfőn késő este Zágráb egyik legismertebb városképformáló épületét, a Vjesnik-tornyot. A horvát közszolgálati televízió beszámolója szerint a tűzoltók egész éjjel küzdöttek a lángokkal, és az első becslések alapján a teljes oltás akár egész nap is eltarthat.  

Felforgathatja az ingatlanpiacot a kormány új rendelete

Felforgathatja az ingatlanpiacot a kormány új rendelete

Változik a szabályozás, új besorolást kaphat egy régi kategória.

Duna House: októberben hamarabb vevőre találtak az ingatlanok

Az ingatlanok értékesítési ideje októberben szinte minden szegmensben tovább rövidült, miközben a kereslet augusztus után fokozatosan csökkent – közölte az MTI-vel csütörtökön a saját adatai alapján a Duna House, amely szerint a piaci dinamika átalakulása mögött az Otthon Start program áll, amely új vevői rétegeket aktivált.

Az Otthon Start-roham tovább dübörög?

Az Otthon Start-roham tovább dübörög?

A program hatása továbbra is látványos a piacon.

Hihetetlen, hogy mi történt az albérletekkel

Hihetetlen, hogy mi történt az albérletekkel

Rendkívül ritka eredményeket produkált a magyarországi albérletpiac.

A befektetők menekülnek, az első lakást keresőknek a legrosszabb az Otthon Start

A befektetők menekülnek, az első lakást keresőknek a legrosszabb az Otthon Start

A szakértő szerint új irányba terelődnek a vevők.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast


Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168