Ezt szánják segítségnek? Könnyebb lesz hitelt felvenni

Szíjj László után Balázs Attila is közép-európai játékossá akar válni

Mintegy ezer új kőbányai lakás értékesítését kezdte el a közelmúltban a NER üstököse által vezetett Bayer Construct. Más kőbányai projektek is jöhetnek. Közben folytatják a zuglói iroda- és lakónegyed kivitelezését és egy debreceni nagy projektet készítenek elő, valamint tovább nyomulnak a Balatonnál is. Romániai érdekeltségeit is bevonva Balázs Attila nagyvállalkozó egyértelműen régiónk megkerülhetetlen szereplője szeretne lenni. Ehhez lassan már kicsi lesz Magyarország, nem kizárt, hogy cégfelvásárlások útján is terjeszkedni fog, akárcsak a NER néhány más tagja.