Falusi CSOK: jövőre is örülhetnek a családok

Ráadásul a kedvezményes CSOK-hitellel akkor is számolhatnak ezek a családok, ha nem vállalnak újabb gyermeket - derül ki a money.hu és az ingatlan.com közös összefoglalójából.

A 2024-ben elinduló CSOK Plusz is, amely a gyermekek számától függően biztosít kedvezményes, maximum 3 százalékos lakáshitelt, igényelhető a Falusi CSOK támogatás mellé, de ehhez új gyermeket kell vállalnia a családoknak és alapfeltétel a házasság is. Ugyanakkor a falusi CSOK vissza nem térítendő támogatás önmagában meglévő gyermekre is igényelhető, illetve, ha hitelre is szükség van, akkor a kedvezményes CSOK hitel továbbra is a kijelölt kistelepülésre költözők rendelkezésére áll akár további gyermek vállalása nélkül.

A falusi CSOK vissza nem térítendő támogatás összege jövőre jelentősen emelkedik. Egy gyermeknél 1 millió, kettőnél már 4 millió, három vagy több gyermeknél pedig 15 millió forintot lehet igényelni használt és új ingatlan vásárlásához egyaránt. Emellett a feltételeket teljesítő családok kedvezményes hitelt is igényelhetnek, amelynek összege a két gyermeknél 10 millió forint, három vagy több gyermeknél 15 millió forint lehet.

Érdemes figyelni. Fotó: Depositphotos

A falusi CSOK-os települések vonzó alternatívát nyújthatnak azoknak, akik megfizethető áron szeretnének ingatlant vásárolni. Az állami támogatás feltételei kötöttek és szigorúak, ugyanakkor a banki hitelbírálatot tekintve jócskán lehetnek különbségek. Kiemelt jelentősége van tehát egyrészt az előzetes értékbecslésnek - hogy ne az ingatlanon múljon a támogatás -, másrészt pedig a testhezálló bank kiválasztásának. Különösen akkor, ha piaci hitelre is szükség van a vásárláshoz. - mondta Korponai Levente, a money.hu vezetője. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője pedig azzal egészítette ki, hogy a falusi CSOK-os települések árszintje kedvezőnek mondható, a nagyvárosok vonzáskörzetében, valamint a tópartok közelében lévők a legnépszerűbbek. “Jó eséllyel fokozódik majd a kereslet a falusi CSOK-os települések iránt - tette hozzá.

Falusi CSOK-os árkörkép az országból

A falusi CSOK-os kínálatot nézve az ingatlan.com adatai szerint november végén az eladó lakóingatlanok átlagára országosan 26 millió forint volt. A több mint kétezer falusi CSOK-os település közül a legkeresettebb a Balaton déli partján található Fonyód, ahol közel 75 millió forintos átlagáron kínálják az ingatlanokat. A második és harmadik legkeresettebb település Balatonkenese és Balatonfenyves, előbbiben 94,9, utóbbiban 82,4 millió forint az átlagár. A szóban forgó települések drágának mondhatóak, de a legkeresettebb települések között is vannak olyanok, ahol sokkal alacsonyabb áron érhetők el ingatlanok. Például a Tisza-tó partján lévő Abádszalók - amely a negyedik a falusi CSOK-os települések toplistáján - kereken 30 millós kínálati átlagárral várja az odaköltözőket.

Visszatérve a vármegyékre: a legdrágábbak közé tartozik - a Balaton közelsége miatt Somogy és Veszprém, ahol 45 és 57 millió forintos átlagárral kell számolni, de az első háromban van még Győr-Moson-Sopron is, ahol átlagosan 44 millióba kerül egy ingatlan a kijelölt településeken. Komárom-Esztergom és Pest vármegyét 37 és 35 milliós ingatlan átlagár jellemzi. A többi vármegyében pedig átlagosan 10-34 millió forint között hirdetik az eladó ingatlanokat.