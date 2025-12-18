Fordulópont a lakás- és hitelpiacon

2025 végére a magyar lakás- és jelzáloghitel-piac olyan szakaszba lépett, amelyet az egyes piaci mutatók eltérő irányú jelzései jellemeznek. Miközben az ingatlan-adásvételek száma az őszi csúcsot követően mérséklődik, a jelzáloghitelezés – különösen a közvetítők által lebonyolított volumen – továbbra is kiemelkedő szinten alakul. Ez az első látásra ellentmondásos helyzet valójában a lakáspiac működéséből fakadó, természetes időbeli eltolódás következménye – áll a Független Pénzügyi Közvetítők Országos Szövetségének közleményében.

Ezzel párhuzamosan az ingatlanárak növekedési üteme lassul, egyes részpiacokon már korrekciós jelek is megjelentek, ami a piac szerkezeti átalakulását erősíti.

Adásvételek: visszatérés a normál működéshez az őszi csúcs után

Az Otthon Start Program szeptemberi indulását követően rendkívül intenzív tranzakciós időszak zajlott le az ingatlanpiacon. A támogatási környezet kedvező változása miatt sok vevő erre az időszakra időzítette vásárlását, ami az ősz első hónapjaiban kiugró adásvételi számokat eredményezett.

Ambivalens helyzet jött létre

Ez a tranzakciós hullám ugyanakkor nem volt fenntartható. Az év vége felé az adásvételek száma mérséklődött, ami nem a kereslet eltűnését, hanem a program által kiváltott felhajtóerő fokozatos kifutását jelzi. A piac ezzel párhuzamosan visszatérhet egy kiegyensúlyozottabb működéshez, amit a bővülő kínálat és az erősödő vevői kivárás is támogat.

Miért maradt erős a hitelezés az adásvételek csökkenése mellett?

A jelzáloghitel-kihelyezések időben eltolódva követik az adásvételek alakulását. A lakáscélú hitelek folyósítása jellemzően az adásvételi szerződés megkötése után, több hetes vagy akár több hónapos átfutással történik meg, a banki bírálat, a jogi folyamatok és a folyósítási feltételek teljesülése miatt.

Ennek következtében a hitelezési statisztikák nem az adott hónap aktuális tranzakciós aktivitását tükrözik, hanem elsősorban a korábbi időszakban megkötött ügyletek pénzügyi lezárását. A szeptemberi és októberi magas tranzakciószám hatása ezért az év végi hónapokban jelenik meg a hitelkihelyezési volumenekben.

A pénzügyi közvetítők szerepe

A Független Pénzügyi Közvetítők Országos Szövetsége szerint a jelzáloghitelezés közvetítők által lebonyolított volumene 2025 végén csúcs közelébe érhet. Ezt elsősorban az év végére kifutó ügyletek, valamint a korábban elindított finanszírozási folyamatok lezárása magyarázza.

2026 elején ugyanakkor már fokozatos normalizálódás várható. Ez nem visszaesést, hanem egy új, fenntarthatóbb egyensúly kialakulását jelzi: a hitelezés magas szintről rendeződik át, miközben továbbra is meghaladja a korábbi évek átlagos aktivitását.

A jelzáloghitelezés közvetítők által lebonyolított volumene 2025 őszén, valamint annak becsült alakulása. A növekedés döntően a szeptember–októberi magas tranzakciószám kifutó hitelfolyósítását tükrözi

Az ábra alapján jól látható, hogy a közvetítői jelzáloghitelezés volumene szeptemberről októberre jelentősen emelkedett, majd az év végéhez közeledve tovább nőhet. A december környékén jelentkező csúcs nem új kereslet megjelenését jelzi, hanem a korábbi adásvételek pénzügyi lezárását. 2026 elején a volumen fokozatos normalizálódása várható, összhangban az alacsonyabb év végi tranzakciós aktivitás késleltetett hatásával.

Kilátások 2026 elejére

A jelenlegi trendek alapján 2026 elején kiegyensúlyozottabb piaci működés várható. Az adásvételek száma stabilizálódhat, a hitelkihelyezés a magas szintről fokozatosan normalizálódik, míg az árak esetében mérsékelt, szelektív és lokálisan eltérő mozgások lehetnek jellemzők.

A piacot egyre inkább a saját célú vásárlók, a tudatos finanszírozási döntések és a reális árképzés határozza meg. A 2025 végén kirajzolódó folyamatok alapján 2026 első felében egy új, fenntarthatóbb piaci egyensúly kialakulása várható.