Forró drót: égnek a vonalak az ingatlanpiacon

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Több mint négy éve nem volt olyan, hogy ennyien érdeklődtek eladó ingatlanok iránt. Az ingatlan.com oldalán az új hirdetések száma emelkedett, mégis kevesebb lakás érhető el: a kereslet felszívja a kínálatot.

Több mint négyéves rekordot döntött a telefonos érdeklődések száma az eladó lakások és házak iránt augusztusban – írja az ingatlan.com. A portál egy hónap alatt 410 ezer telefonos érdeklődést mért, amire utoljára 2021. április-májusban volt példa. Ez havi szinten 47 százalékos erősödést jelent.

A telefonos érdeklődések száma a legnagyobb mértékben Győr-Moson-Sopron megyében ugrott meg: itt több mint kétszerannyian hívták fel az eladókat, mint tavaly augusztusban. Budapesten 58 százalékos volt az emelkedés éves alapon.

Az eladók jóval több hirdetést adtak fel, mint a tavalyi nyár végén, de a kereslet egyelőre felszívja a kínálatot a piacról. Sőt, az oldalon hirdetett ingatlanok száma csökkent augusztusban: az induló 135 ezer lakás helyén kevesebb, mint 132 ezer hirdetés maradt. A portálon külön lehet szűrni a ma induló Otthon Start programnak megfelelő ingatlanokra, ebből 98 ezer darab van.

A fővárosban sok ingatlan nem fér bele az Otthon Start program feltételeibe, de a budapesti eladók, befektetők aktivitása is megnőtt a nyár utolsó hónapja során. Fővárosi ingatlanról 36 százalékkal több hirdetést tettek fel, mint tavaly augusztusban.

Minden banknál jön az Otthon Start, de nem mindenhol ugyanúgy

Otthon Start: itt vannak Rogán Antal elvárásai

Van, aki az Otthon Start dupláját is felveheti – már csak ez hiányzott az elszálló lakásáraknak?

Besülhet a kormány legnagyobb fegyvere – baj van az Otthon Starttal

Lakást 8 autó áráért? Szédületes iramban emelkedtek, de most vissza is eshetnek a magyar ingatlanárak

Célegyenesben lehet a kormány új lakásfelújítási csodafegyvere

Őrült hajsza indulhat a lakásokért

Hivatalos: átjárható lesz a CSOK és az Otthon Start

Plázastop: a vártnál kisebb lett a szigor?

