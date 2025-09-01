Forró drót: égnek a vonalak az ingatlanpiacon

Több mint négyéves rekordot döntött a telefonos érdeklődések száma az eladó lakások és házak iránt augusztusban – írja az ingatlan.com. A portál egy hónap alatt 410 ezer telefonos érdeklődést mért, amire utoljára 2021. április-májusban volt példa. Ez havi szinten 47 százalékos erősödést jelent.

A telefonos érdeklődések száma a legnagyobb mértékben Győr-Moson-Sopron megyében ugrott meg: itt több mint kétszerannyian hívták fel az eladókat, mint tavaly augusztusban. Budapesten 58 százalékos volt az emelkedés éves alapon.

Az eladók jóval több hirdetést adtak fel, mint a tavalyi nyár végén, de a kereslet egyelőre felszívja a kínálatot a piacról. Sőt, az oldalon hirdetett ingatlanok száma csökkent augusztusban: az induló 135 ezer lakás helyén kevesebb, mint 132 ezer hirdetés maradt. A portálon külön lehet szűrni a ma induló Otthon Start programnak megfelelő ingatlanokra, ebből 98 ezer darab van.

A fővárosban sok ingatlan nem fér bele az Otthon Start program feltételeibe, de a budapesti eladók, befektetők aktivitása is megnőtt a nyár utolsó hónapja során. Fővárosi ingatlanról 36 százalékkal több hirdetést tettek fel, mint tavaly augusztusban.