2p

Mi vár a magyar befektetőkre ősszel?

Mit jelentenek az adózási és szabályozási változások a befektetők számára?
Merre tart az állampapírpiac?
Hogyan érdemes gondolkodni a hosszú távú megtakarításokról és az ingatlanbefektetésekről?

Klasszis Befektetői Klub
2026. szeptember 24., Budapest

Foglalja le helyét most >>

Ingatlan Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Lakásépítés

Friss adatsor: Itt épül a legtöbb új lakás Budapesten

mfor.hu

Néhány kerületre koncentrálódik az újlakás-bumm a fővárosban: a használatba vett lakások száma a X. és a XIII. kerületben, az építési engedélyek pedig a XIII. és a IX. kerületben összpontosulnak.

29 százalékkal több építési engedélyt adtak ki az idei első félévben, mint a tavalyi év első hat hónapjában, a használatba vett új lakások száma pedig 22 százalékkal emelkedett – írja a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az új lakóépületekben használatba vett lakások 47 százaléka családi házban, 46 százaléka többszintes, többlakásos épületben, 4,1 százaléka pedig lakóparkban található.

A megyei jogú városokban 32, a fővárosban és a többi városban egyaránt 22, a községekben pedig 18 százalékkal több lakás épült, mint 2025 első félévében.

A lakásépítés területi koncentrációja a fővárosban továbbra is erős. Budapest 2224 új lakásának 83 százaléka négy kerületben épült fel: a X. kerületben 832, a XIII. kerületben 476, az I. kerületben 277, a XI. kerületben 272 új lakást vettek használatba.

A megyei jogú városok közül Székesfehérváron (217), Kecskeméten (154) és Szegeden (122) adták át a legtöbb új lakást.

Észak-Magyarországon azonban 34 százalékkal csökkent a használtba vett lakások száma a tavalyi év első feléhez képest, Nyugat-Dunántúlon pedig 14 százalékkal esett vissza.

Az építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma országosan 16 588 volt, 29 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Budapesten összesen 6560 lakás építésére adtak engedélyt, ami az előző év azonos időszakit 9,5 százalékkal haladta meg. Az engedélyezett fővárosi lakásépítések 75 százaléka két kerületben fog megvalósulni: a XIII. kerületben 2561, a IX. kerületben 2364 lakás építését tervezik.

A megyei jogú városokban 36, a többi városban 55, a községekben pedig 50 százalékkal emelkedett az engedélyezett lakásépítések száma az előző év azonos időszakihoz képest. A megyei jogú városok közül kiemelkedik Kecskemét, Nyíregyháza és Debrecen, 578, 498 és 349 engedélyezett lakással.

Minden régióban nőtt az engedélyezett lakásépítések száma a 2025. első félévihez képest, legnagyobb mértékben Észak-Magyarországon, Nyugat-Dunántúlon és Észak-Alföldön (133, 86, illetve 72 százalékkal). A budapesti agglomerációt magába foglaló Pest régióban 35 százalékos volt a növekedés.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Satuféket nyomott a budapesti ingatlanpiac

Satuféket nyomott a budapesti ingatlanpiac

Nemrég még a 16 százalékot közelítette a lakásdrágulás éves üteme, a második negyedévben ez a felére csökkent. Észak-Magyarországon ennél is meredekebb a visszaesés.

Ingatlan.com: a Velencei-tó környékén bezuhant az eladó nyaralók iránti kereslet

Ingatlan.com: a Velencei-tó környékén bezuhant az eladó nyaralók iránti kereslet

A környék ingatlanárai még mindig kedvezőbb alternatívát kínálnak Budapesthez és Székesfehérvárhoz képest.

Ebben a régióban volt a legnagyobb lakásár-csökkenés

Ebben a régióban volt a legnagyobb lakásár-csökkenés

Az észak-magyarországi városokban estek vissza a legnagyobb mértékben a lakásárak a második negyedévben, a községekben pedig országosan is árcsökkenés jellemző.

Mintha elvágták volna a drága állami ingatlanok értékesítését

Az áprilisi parlamenti választások előtt jóval nagyobb számban értékesített nagy értékű állami ingatlanokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, április közepe óta azonban egyetlen milliárdos ingatlant sem adtak el.

Melyik budapesti kerületben és melyik vidéki városban a legdrágább a panel?

Melyik budapesti kerületben és melyik vidéki városban a legdrágább a panel?

Véget érhet a diadalmenet, de mik most az aktuális panelárak?

Plafonhoz érkeztek a budapesti albérletárak

Plafonhoz érkeztek a budapesti albérletárak

300 ezer forint felett már kicsi a fizetőképes kereslet, ezért a tulajdonosoknak egyre többször kell engedniük az árból. A bérleti díjak emelkedése ötéves negatív csúcsot döntött, mindössze 4,7 százalék volt.

Idén 1000 milliárd fölött az Otthon Start lakáshitel

Idén 1000 milliárd fölött az Otthon Start lakáshitel

Meghaladta az 1000 milliárd forintot az év első öt hónapjában megkötött támogatott lakáshitel-szerződések összege, ami közel nyolcszorosa az egy évvel korábbinak – derül ki a BiztosDöntés.hu elemzéséből. A május végéig megkötött lakáshitelek teljes összege megközelítette az 1300 milliárd forintot, ami csaknem a duplája az egy évvel korábbinak.

Lakásépítés angol módra? Sokat vár a hazai az építőpar az uniós források érkezésétől

Lakásépítés angol módra? Sokat vár a hazai építőpar az uniós források érkezésétől

Miközben a visegrádi térség több országában inkább a kapacitáshiány jelenti a legnagyobb akadályt az építőiparban, addig Magyarországon továbbra is a megrendelések szűkössége határozhatja meg az ágazat idei teljesítményét. Itthon az uniós források várható beáramlásától várják fordulatot.

Tovább mérséklődött a kereslet az ingatlanpiacon

Tovább mérséklődött a kereslet az ingatlanpiacon

Júniusban országos szinten tovább mérséklődött az ingatlanpiaci kereslet. Májushoz képest 5 százalékkal, a tavalyi havi átlaghoz viszonyítva pedig 24 százalékkal kevesebb érdeklődést mértek a lakások és házak iránt – közölte a zenga.hu ingatlanhirdetési portál.

Hűtlen kezelés miatt nyomoznak a Magyar Táncművészeti Egyetem bővítésének ügyében

Hűtlen kezelés miatt nyomoznak a Magyar Táncművészeti Egyetem bővítésének ügyében

Az épületet még áprilisban adták át.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG