Friss adatsor: Itt épül a legtöbb új lakás Budapesten

29 százalékkal több építési engedélyt adtak ki az idei első félévben, mint a tavalyi év első hat hónapjában, a használatba vett új lakások száma pedig 22 százalékkal emelkedett – írja a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az új lakóépületekben használatba vett lakások 47 százaléka családi házban, 46 százaléka többszintes, többlakásos épületben, 4,1 százaléka pedig lakóparkban található.

A megyei jogú városokban 32, a fővárosban és a többi városban egyaránt 22, a községekben pedig 18 százalékkal több lakás épült, mint 2025 első félévében.

A lakásépítés területi koncentrációja a fővárosban továbbra is erős. Budapest 2224 új lakásának 83 százaléka négy kerületben épült fel: a X. kerületben 832, a XIII. kerületben 476, az I. kerületben 277, a XI. kerületben 272 új lakást vettek használatba.

A megyei jogú városok közül Székesfehérváron (217), Kecskeméten (154) és Szegeden (122) adták át a legtöbb új lakást.

Észak-Magyarországon azonban 34 százalékkal csökkent a használtba vett lakások száma a tavalyi év első feléhez képest, Nyugat-Dunántúlon pedig 14 százalékkal esett vissza.

Az építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma országosan 16 588 volt, 29 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Budapesten összesen 6560 lakás építésére adtak engedélyt, ami az előző év azonos időszakit 9,5 százalékkal haladta meg. Az engedélyezett fővárosi lakásépítések 75 százaléka két kerületben fog megvalósulni: a XIII. kerületben 2561, a IX. kerületben 2364 lakás építését tervezik.

A megyei jogú városokban 36, a többi városban 55, a községekben pedig 50 százalékkal emelkedett az engedélyezett lakásépítések száma az előző év azonos időszakihoz képest. A megyei jogú városok közül kiemelkedik Kecskemét, Nyíregyháza és Debrecen, 578, 498 és 349 engedélyezett lakással.

Minden régióban nőtt az engedélyezett lakásépítések száma a 2025. első félévihez képest, legnagyobb mértékben Észak-Magyarországon, Nyugat-Dunántúlon és Észak-Alföldön (133, 86, illetve 72 százalékkal). A budapesti agglomerációt magába foglaló Pest régióban 35 százalékos volt a növekedés.