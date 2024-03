Friss nagyszabású otthonkutatás: emiatt olyan fontos a lakásunk

A profik oda öntik a pénzt, ahová évekig tilos volt

Öt éve még "no go" zóna volt, de az intézményi befektetők szemében ma megint felértékelődtek az üzletközpontok. A klasszikus bevásárlóközpontok fejlesztése teljesen leállt és nem is indul újra még jó pár évig, így ezeket egyelőre hanyagolják a tőkepénzesek. Továbbra is sztár viszont a bevásárlópark formátum, amelyek száma még nőhet is kicsit.