Furcsaságokat árul a NAV: bányát is vehet az adóhivataltól

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) árverési oldala igazi aranybánya, ha ingatlanpiaci érdekességekről van szó, hiszen az adóhivatal ilyen téren is rendez árveréseket. Az eladó ingatlanokat jellemzően különféle adótartozások és gazdasági bűncselekmények miatt foglalták le – cikkünk írásakor éppen 130 árverést hirdettek meg, ezek közül válogattunk.

Iroda Berettyóújfalun – becsérték: 3,7 millió forint

Egy 14,7 négyzetméteres aprócska iroda új tulajdonosát keresi a NAV az alföldi városban, a képek tanúsága szerint az egyébként rendezettnek tűnő épületben egy ügyvédi iroda is működik, azaz a jövőbeli tulajdonos a felmerülő jogvitákat könnyedén tudja majd rendezni. A szeptember elsején induló liciten a nyitó ajánlat 2,4 millió forintban van megszabva, ám a potenciális vásárlónak a NAV felé fennálló, az ingatlanra terhelt adótartozással is számolnia kell, amelynek összege a pótlékokkal és a végrehajtás költségével 3,4 millió forintra rúg.

Ügyvéd a szomszédban, ha ezt az irodát megvásárolja

Fotó: NAV Árverés

Egy ingatlaniroda üzlethelyisége – becsérték: 78 millió forint

Honlapja alapján jelenleg is működő ingatlaniroda által használt üzlethelyiséget küld szeptember 27-én kalapács alá az adóhivatal, a Budapest szívében, a Ferenc körúton található, 103 négyzetméteres üzlethelyiség értékes ingatlan.

Az árverés meghirdetése mögött jelentős felhalmozódott adó- és köztartozás áll, a leendő új tulajdonosnak összesen 81,1 millió forintos értékben kell számolnia majd ezzel. Fontos megjegyezni, hogy a NAV árverése az üzlethelyiség esetében nem feltétlenül jelenti azt, hogy az azt használó ingatlanirodának vannak ilyen tartozásai, kibérelt irodáról is szó lehet – a NAV az árveréshez csatolt adatlapja ezt a tulajdoni viszonyt nem pontosította.

Aki megvásárolná a Ferenc körúton található üzlethelyiséget, 50,7 millió forintos nyitólicittel kalkulálhat.

Bánya Kővágóörsön – becsérték: 79 millió forint

Minden idők egyik legfurcsább ingatlanárverésére akadtunk, ugyanis az adóhivatal új gazdát keres ennek, a besorolása szerint „kivett anyagbányának” számító területnek.

A bányaterület fákkal benőtt

Fotó: NAV Árverés

Az adóhivatal által megadott információ szerint:

„az illetékes önkormányzat által kiállított adó- és értékbizonyítvány szerint az ingatlan anyagbányaként nem funkcionál, többnyire fákkal benőtt terület. Ezen az ingatlanon halad át az önkormányzati tulajdonban lévő Gerle utca folytatása, amely útrész megvétele ügyében az önnkormányzat részéről egyeztetés folyik az ingatlan tulajdonosával.”

Egy potenciális új tulajdonos tehát igencsak komplikált jogi helyzetbe érkezhet meg, feltéve, hogyha a szeptember elsején induló árverésen elkel az akár 51,35 millió forintos kezdőlicitért elvihető, 1,97 hektáros ingatlan.

Egykori vegyesbolt Pócsán – becsérték: 8 millió forint

A 181 négyzetméteres, korábban vegyesboltként üzemelő, ám a tulajdonlapi bejegyzés szerint valójában „kivett lakóépület”, azaz lakóházként is használható ingatlan licitje augusztus 22-én indul, és a leendő tulajdonosnak legalább 6 millió forintot kell majd kifizetnie érte.

Érdekes sorsú ex-vegyesbolt kalapács alatt

Fotó: NAV Árverés

Az ingatlan esetében rendkívül érdekes a felhalmozódott tartozások mértéke, ugyanis a korábbi tulajdonos a pótlékokkal együtt több mint 60 millió forinttal tartozik a Bethlen Gábor Közhasznú Zrt.-nek, ez az állami Bethlen Gábor Alap cége, amely a honlapján elérhető leírás szerint:

„elkülönített állami pénzalap, amelynek célja a Magyar Kormány nemzetpolitikai stratégiájához kapcsolódó célok megvalósulásának elősegítése. Kiemelt feladata a külhoni magyarság szülőföldjén történő egyéni és közösségi boldogulásának, anyagi, szellemi gyarapodásának elősegítése és kultúrájának megőrzése érdekében támogatások nyújtása. Feladata a támogatások igénybevétele és hatékony kihelyezése céljából átlátható pályázati rendszer működtetése.”

Ezen leírás alapján tehát elképzelhető, hogy a felhalmozódott tartozás az ingatlan esetében olyan pályázati pénz, amelyet nem megfelelően használtak fel, ezért pedig az alap visszaköveteli azt.