Gigantikus ingatlanos kiállításon mutatkozik be Magyarország

Takács Ernő, a legnagyobb ingatlanfejlesztőket tömörítő szervezet, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) elnöke a közleményben kifejtette, hogy a globális kihívások ellenére a hazai ingatlanpiac stabilizálódott. A javuló kilátásokat tükrözi az is, hogy az elmúlt 2 évben a Magyarországra irányuló működőtőke (FDI) 23 milliárd eurós volumene meghaladta Csehország, Lengyelország és Szlovákia együttes FDI értékét. A CBRE ingatlantanácsadó adatai alapján ismertette, a magyar ingatlanbefektetési piacon az év első felében elért 300 millió eurós volumen után az év végére 800 millió euró körüli tranzakciós összérték várható, amely több mint kétszerese a 2024-es teljes év adatainak (330 millió euró).

Joó István kormánybiztos, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója a közleményben kiemelte, hogy egyre fontosabb szerepet töltenek be a magas szellemi hozzáadott értéket teremtő tevékenységek a magyar gazdaságban, és ez a dimenzióváltás a befektetésösztönzés területén is megmutatkozik. Ezt a lendületet erősíti a HIPA által nyújtott támogatások (EKD) idei módosítása is, amely minden eddiginél több lehetőséget kínál K+F központok létrehozására. Csak 2024-ben tíz új innovációs fókuszú beruházásról sikerült megállapodni – tette hozzá. Felidézte, hogy a hazai befektetésösztönzés 2024-ben is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, hiszen sorban a második évben sikerült átlépni a tízmilliárd eurós küszöböt a működőtőke-beáramlásban.

A logisztikai HelloParks vezérigazgatója, Nemes Rudolf kiemelte: a vállalat 2025 végére már 500 000 négyzetméternyi modern ipari területet ad át, ezzel a Budapest körüli régió legtöbb csarnokot építő fejlesztőjévé vált, január 1-től pedig teljes raktárportfóliójuk működését 100 százalék zöldenergiával fedezik. Székely Ádám, az Innovinia ügyvezetője pedig arról számolt be, hogy fejlesztéseik középpontjában a vidéki Magyarország stratégiai városai állnak – Debrecen, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Szeged –, ezek a régiók jelentik a jövő termelési és logisztikai térképének csomópontjait. A Magyarország-standon bemutatkozó városok közül Debrecenbe a BMW gyár 2025-ös indulásával több mint 12,5 milliárd euró értékű beruházás érkezett és 21 000 új munkahely jött létre az elmúlt években.

A Magyarország-standot az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) alakította ki a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és a világ vezető ingatlan-tanácsadó vállalata, a CBRE szakmai támogatásával. Innovatív ipari ingatlanfejlesztőként a stand három fő kiállítója a HelloParks, az Innovinia és az INPARK (NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt.). Képviselteti magát a Weerts Logistics Parks és a Forestay is. Bemutatkozik a Gránit Alapkezelő, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt., és a Start Garancia Zrt. is.