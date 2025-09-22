Gigantikus ingatlanos kiállításon mutatkozik be Magyarország

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Magyarország az európai átlag fölött bővülő ingatlanpiaccal, az ágazat átfogó gazdasági víziójával és folyamatban lévő, fejlesztésekkel mutatkozik be Európa egyik legnagyobb ingatlanpiaci kiállításán, a müncheni EXPO REAL-on október 6-8. között, ahol 75 országból több mint 2000 kiállító és közel 40 000 döntéshozó jelenik meg – közölték a kiállítók az MTI-vel.

Takács Ernő, a legnagyobb ingatlanfejlesztőket tömörítő szervezet, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) elnöke a közleményben kifejtette, hogy a globális kihívások ellenére a hazai ingatlanpiac stabilizálódott. A javuló kilátásokat tükrözi az is, hogy az elmúlt 2 évben a Magyarországra irányuló működőtőke (FDI) 23 milliárd eurós volumene meghaladta Csehország, Lengyelország és Szlovákia együttes FDI értékét. A CBRE ingatlantanácsadó adatai alapján ismertette, a magyar ingatlanbefektetési piacon az év első felében elért 300 millió eurós volumen után az év végére 800 millió euró körüli tranzakciós összérték várható, amely több mint kétszerese a 2024-es teljes év adatainak (330 millió euró).

Joó István kormánybiztos, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója a közleményben kiemelte, hogy egyre fontosabb szerepet töltenek be a magas szellemi hozzáadott értéket teremtő tevékenységek a magyar gazdaságban, és ez a dimenzióváltás a befektetésösztönzés területén is megmutatkozik. Ezt a lendületet erősíti a HIPA által nyújtott támogatások (EKD) idei módosítása is, amely minden eddiginél több lehetőséget kínál K+F központok létrehozására. Csak 2024-ben tíz új innovációs fókuszú beruházásról sikerült megállapodni – tette hozzá. Felidézte, hogy a hazai befektetésösztönzés 2024-ben is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, hiszen sorban a második évben sikerült átlépni a tízmilliárd eurós küszöböt a működőtőke-beáramlásban.

A logisztikai HelloParks vezérigazgatója, Nemes Rudolf kiemelte: a vállalat 2025 végére már 500 000 négyzetméternyi modern ipari területet ad át, ezzel a Budapest körüli régió legtöbb csarnokot építő fejlesztőjévé vált, január 1-től pedig teljes raktárportfóliójuk működését 100 százalék zöldenergiával fedezik. Székely Ádám, az Innovinia ügyvezetője pedig arról számolt be, hogy fejlesztéseik középpontjában a vidéki Magyarország stratégiai városai állnak – Debrecen, Kecskemét, Miskolc, Nyíregyháza, Pécs, Szeged –, ezek a régiók jelentik a jövő termelési és logisztikai térképének csomópontjait. A Magyarország-standon bemutatkozó városok közül Debrecenbe a BMW gyár 2025-ös indulásával több mint 12,5 milliárd euró értékű beruházás érkezett és 21 000 új munkahely jött létre az elmúlt években.

A Magyarország-standot az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) alakította ki a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) és a világ vezető ingatlan-tanácsadó vállalata, a CBRE szakmai támogatásával. Innovatív ipari ingatlanfejlesztőként a stand három fő kiállítója a HelloParks, az Innovinia és az INPARK (NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zrt.). Képviselteti magát a Weerts Logistics Parks és a Forestay is. Bemutatkozik a Gránit Alapkezelő, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt., és a Start Garancia Zrt. is.

(MTI)

