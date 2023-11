Ha CSOK Pluszra vágyik, akkor ezt feltétlenül olvassa el!

A jövőre induló új lakástámogatási programban a gyermekek számától függően 15-50 millió forintos lakáshitelt igényelhetnek az arra jogosultak. A CSOK Plusz részletszabályait is társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormányzat, amelyek eddig nem ismert újdonságokat is tartalmaznak – áll az ingatlan.com és money.hu elemzésében.

A megjelent részletszabályok egyik legnagyobb meglepetése, hogy nem fix 3, hanem maximum 3 százalékos lesz a CSOK Plusz igénylők által fizetendő kamatok szintje.

„Ez azt is jelenti, hogy lesznek olyan bankok, amelyek 3 százaléknál alacsonyabb kamattal kínálják majd a támogatott lakáshiteleket”

– mondta Korponai Levente, a money.hu vezetője.

Hozzátette: „Már a 3 százalékos kamat is nagyon kedvező a jelenlegi piaci környezetben, de az ennél alacsonyabb kamat majdnem példátlannak mondható. Utoljára az MNB Zöld Otthon Programja volt ilyen kedvező hitelkonstrukció, ami 2021-2022-ben óriási érdeklődést hozott. Kérdés persze, hogy most hogyan reagálnak majd a bankok, hiszen a kamattámogatást a 3 százalékos kamatig finanszírozza az állam. Ha ennél olcsóbban nyújtanának hitelt a bankok, azt már nekik kell kigazdálkodniuk.” A CSOK Pluszos ügyfelekért folyó banki verseny azért is lehet kiélezett, mert

a támogatott hitel indulóköltségeit is maximalizálná az állam 300 ezer forintban, ezen felül már csak az értékbecslés és a helyszíni szemle díját számíthatnák fel.

Korponai Levente szerint mindezek ellenére fokozódhat a verseny a bankok részéről, mivel a piaci alapú hitelezés továbbra is döcög, így a CSOK Plusz lehet a bankok ügyfélszerző csodafegyvere.

Kapcsolódó cikk Százezreket is kaphat pluszban, aki jó banktól veszi fel a CSOK-ot A kamatban nem lesz különbség, de lehetnek jelentős kedvezmények az egyes pénzintézeteknél.

„Jó hír lehet a CSOK Plusszal továbbköltöző családoknak, hogy a meglévő ingatlanukat nem lesz kötelező eladni. Arra viszont figyelniük kell, hogy a támogatott hitelből megvásárolt lakásnak vagy családi háznak meg kell haladnia a jelenlegi otthonuk forgalmi értékét”

– figyelmeztetett a részletekre Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet megerősítette az ingatlan minimális alapterületével kapcsolatos várakozásokat, amelyek megegyeznek a 2016 óta érvényben lévő CSOK szabályokkal. A társasházi lakások minimális alapterülete 40-60 négyzetméter, a családi házaké 70-90 négyzetméter kell, hogy legyen a gyermekek számától függően. Balogh László érdekességként hívta fel a figyelmet arra is, hogy a CSOK Pluszos otthonok maximális alapterülete ugyan nincs korlátozva, de a megvásárolt ingatlan vételára nem haladhatja meg a 150 millió forintot, első közös otthon esetében pedig a 80 millió forintot.

Az ingatlan.com adatai alapján az eladó lakások és házak közel 80 százaléka megfelel a fenti feltételeknek, így a CSOK Pluszos vevők jelenleg több mint 120 ezer eladó lakóingatlan közül választhatják ki a következő otthonukat.

A piacon levő lakások zöme megfelel a CSOK Plusz feltételeinek. Fotó: Depositphotos

A money.hu szakértői kiemelték azt is, hogy a korábbi CSOK igénylők is élhetnek a CSOK Plusz lehetőségével, de ehhez a korábban igényelt kamattámogatott hitelt vissza kell fizetni a családnak. Ezen felül a korábban vállalt, de még meg nem született gyermekre jutó CSOK összegét is vissza kell fizetni a CSOK Plusz igénylés benyújtásához.

Kapcsolódó cikk Aki sok gyereket szül, az nagyon jól járhat a CSOK Plusszal Továbbra is tervezhetnek – ráadásul a támogatásokat együtt kihasználva immár akár önerő nélkül is – a városban családot alapítani akaró fiatalok.

A CSOK Plusz társadalmi egyeztetésére észrevételeket december 1-jéig lehet tenni ezen az e-mail címen.

A szintén a Klasszis Média által kiadott laptársunk, a Privátbankár szerda esténként megjelenő Mennyit ér az ingatlanom? rovatának cikkeit ide kattintva olvashatja.