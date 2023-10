Ha lakást keres, ezt a cikket feltétlenül olvassa el!

Hétfőtől több bank is elérhetővé tette a 8,5 százalékos thm-plafonnak megfelelő lakáshiteleket. Ez pedig felélénkítheti a lakáshitelezési piacot, de legalábbis nagyobb teret adhat azoknak, akik átlagos jövedelemmel rendelkeznek és eddig halasztották a lakásvásárlást – derül ki a money.hu összeállításából, amely utal arra is, hogy legutóbb tavaly augusztusban volt 8,5 százalék közeli szinten a lakáshitelek átlagos hitelköltség-mutatója. Akkor közel kétszer annyi új lakáshitelszerződést kötöttek a bankok, mint idén augusztusban a 10 százalék feletti hitelteher mellett.

A money.hu rámutat, első körben már több lakossági bank vállalta az önkéntes csatlakozást, köztük az Erste, az MBH, a Gránit, az OTP és a CIB Banknál is érvénybe lépett hétfőtől a kamatplafon, melynek bevezetéséről a gazdaságfejlesztési tárca és a Magyar Bankszövetség állapodott meg.

„Bár már a thm-plafon bevezetése előtt is voltak olyan bankok, amelyek bizonyos feltételek mellett, például az átlagnál magasabb hitelösszeg és jövedelem esetén a 8,5 százalék alatti thm-mel kínáltak lakáskölcsönt, mostantól azonban a bankok palettáján jó eséllyel egyre több ilyen konstrukció kap helyet” – mondta Korponai Levente, a money.hu vezetője.

Ismét megéri belevágni lakásvásárlásba? Fotó: Unsplash

A szakember a jegybanki adatokat idézve utalt arra, hogy a most rajtoló 8,5 százalékos thm-plafon lényegében megfelel a lakáshitelpiac tavaly augusztusi 8,46 százalékos átlagos hitelköltség-mutatójának.

Abban a hónapban több mint 8 ezer új lakáshitel-szerződést kötöttek a bankok ezen a kamatszinten. míg idén augusztusban 10,46 százalékos átlagos hiteldíjmutató mellett mindösszesen 4609 szerződést írtak alá – emlékeztet a szakportál.

„A thm-plafon bevezetése persze nem jelenti azt, hogy hirtelen óriási kereslet lesz a lakáshitelekre, mert sok háztartás a megemelkedett kiadások miatt még óvatos, de ez a kamatszint már mindenképp vonzóbb lehet a bizonytalankodóknak ahhoz, hogy belevágjanak a korábban elhalasztott lakásvásárlásba”

– tette hozzá a Korponai Levente.

A pénzügyi portál aláhúzza: lényeges szempont, hogy a hitelfelvételt tervezők a 8,5 százalékos thm-plafon bevezetése után is alaposan nézzenek körül a banki kínálatban, mert a különböző pénzintézeteknél továbbra is eltérőek lehetnek a kamatfeltételek és az elérhető kedvezmények. Az új kondíciókat október 9-én, teszik közzé a bankok a hirdetményekben, az összehasonlításhoz mindenképp javasolja a szakember a banki hirdetmények adataiból dolgozó lakáshitel kalkulátor használatát.

A money.hu szakértői arra is felhívják a figyelmet, hogy a jövőben, ha mérséklődnek a kamatok, akkor egy most felvett, thm-plafonos hitelt is ki lehet váltani olcsóbb kölcsönnel.