Hadházy Ákos egy újabb Matolcsy-luxusvillára bukkant Budán

Online Klasszis Klub élőben Csillag Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi gazdasági és közlekedési minisztert!

Ezt posztolta ki Hadházy Ákos a Facebook-oldalára. A független országgyűlési képviselő szerint a magas falakkal gondosan körülvett villa Matolcsy az ingatlanok vételével és eladásával foglalkozó Magyar Stratégia Zrt. nevű cégének tulajdonában áll, egyben ez a cég székhelye is.

Matolcsy Ádámé az az eldugott, de annál grandiózusabb luxusvilla is a budai hegyekben, amely egy hatalmas, 2500 négyzetméteres telken fekszik, s az ingatlanhirdetések alapján alsóhangon egymilliárdot érhet.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!