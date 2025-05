Hadházy Ákos ezúttal Matolcsy Ádámról rántotta le a leplet

Mindenesetre ez a feleséggel közös lakásvásárlás jól mutatja, hogy a Magyar Stratégiai Zrt. valójában nem egy klasszikus gazdálkodó cég, hanem Matolcsy Ádám személyes vagyonának elfedésére, a lopott pénz tisztára mosására szolgálhat – írja Hadházy. Szerinte ugyanis komoly, valódi ingatlanbefektető cégek nem szokták az asszonykát is felesben bevenni a buliba.

Továbbra is igen jól megy az MNB- elnök fiának a vállalkozása.

Kapcsolódó cikk Matolcsy Ádám markát több mint 600 millió forintos osztalék ütötte Továbbra is igen jól megy az MNB- elnök fiának a vállalkozása.

A társtulajdonos Magyar Stratégiai Zrt.-t Hadházy azért tartja rejtélyesnek, mert a saját tulajdonú ingatlan adásvételével foglalkozó cégnek 2023-ban úgy lett 860 milliós nyeresége, hogy közben csak 300 milliós bevétele volt. A profitból Matolcsy Ádám 670 millió osztalékot kivett. A cég független országgyűlési képviselő szerint azért is furcsa, mert 2022-ben egyszerre megjelent benne 23 milliárd vagyon és 24 milliárd hitel is. Hogy emögött milyen trükk állhat, arról lapunk írt:

