Hamarosan kiderül, mi épülhet Rákosrendezőn, Vitézy Dávid fontos bejelentést tett

Ma délben jár le a határidő arra, hogy beadják a pályázataikat azok a tervezőirodák, amelyek bejutottak a Rákosrendező fejlesztésére kiírt pályázat második fordulójába – írja a Facebookon Vitézy Dávid, a fővárosi közgyűlés tagja. A győztes pályázatot március végére választja ki a 17 fős zsűri, amelyet Vitézy mellett Karácsony Gergely főpolgármester vezet.

A főváros egy évvel ezelőtt élt elővásárlási jogával, és vette meg a területet a luxusingatlanokat és toronyházakat tervező arab befektető elől. „Akkor azt mondtuk, nemcsak arra akarjuk használni ezt a lehetőséget, hogy enyhítsünk a lakhatási válságon, hanem arra is, hogy a városfejlesztés egy, a századfordulón létező, de azóta elfeledett modelljét élesszük újra Budapesten: olyan megközelítést, ahol nem kizárólag a profit és a magánbefektetők igényei szerint épülnek sokszor infrastruktúra nélküli, élhetetlen lakóparkok, hanem a közérdek mentén, egyben tervezzük meg egy teljes városrész fejlesztését, és csak az így megalkotott jövőkép, városrendezési terv megvalósításába vonjuk be a magántőkét. Ezek a tervek versenyeznek most.” – írja Vitézy Dávid.