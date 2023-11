Három év alatt tört az élre a HelloParks a logisztikai csarnokok piacán

Elegendő végigautózni a Budapestet majdnem teljesen átölelő körgyűrűn, hogy érzékeljük, mit is neveznek manapság „raktárforradalomnak”. Megannyi csarnok, logisztikai központ, nagykereskedelmi áruház sorakozik, különösen az M0-s autóút nyugati, déli és keleti szakaszán, de északkeleten is egymás után tűnnek fel az ipari ingatlanok. Már a világjárvány előtt is lendületben volt ez az alpiac, az e-kereskedelem előretörésével és a beszállítói láncok rövidülésével azonban tovább gyorsult a növekedés.

A HelloParks egyik új raktárcsarnoka. Fotó: HelloParks

Egyre több fejlesztés az úgynevezett nearshoringot igyekszik kiszolgálni, vagyis a fejlesztők a gyártói és összeszerelési tevékenységhez kapcsolódó igényeket is kielégítik az új ipari ingatlanokkal, hiszen számos gyártó Európába hozza vissza a korábban keletre telepített termelést. Közben a Magyarországra érkező távol-keleti cégek is jelentősen növelik a keresletet az ipari ingatlanok iránt. Ennek leginkább az építőipar örült: nem véletlen, hogy az ipari ingatlanok kivitelezése húzóágazat lett a szektoron belül.

A magyarországi ipariingatlan-piacon néhány hazai és több nagy nemzetközi vállalat is verseng a jelentősebb volumenű megrendelésekért. Gyakorlatilag csak akkor lehetnek sikeresek, ha a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő műszaki színvonalon valósítják meg beruházásaikat, és komplex szolgáltatásokkal együtt értékesítik az elkészült ingatlanokat. Éppen ezért egyáltalán nem mindegy, hogy mennyi idő alatt érik el a bérlők által elvárt magas minőséget. A globális szereplők hosszú évek alatt alakították ki pozíciójukat, a frissen piacra lépett magyar tulajdonú vállalkozásoknak ezért új szemléletet kell felmutatniuk, ha bérlőket akarnak magukhoz csábítani.

Az egyik ilyen új, hazai cég a HelloParks. A Futureal-csoporthoz tartozó vállalat éppen három éve kezdte meg működését. A mostanra 80 főssé nőtt csapat a kezdetek óta már több százezer négyzetméternyi csarnok fejlesztését fejezte be és a kereslet kisebb hullámzása ellenére sem csökkenti a tempót: a tervek szerint a következő években is sorra adja át a raktározásra és könnyűipari gyártásra, összeszerelésre egyaránt alkalmas épületeket.

„A bérlőknek a kedvező díjak és megbízható szolgáltatások mellett az is egyre fontosabb, hogy tevékenységüket energiahatékony raktárcsarnokban végezzék, miközben előtérbe kerültek a fenntarthatósági szempontok is. Ezekre szerettünk volna reagálni modern, emberközpontú és digitális megoldásokkal is felszerelt megaparkjainkkal. Törekvésünk sikerét mutatja, hogy olyan meghatározó vállalatok döntöttek a HelloParks mellett, mint például az Aeroplex, a BYD, a dm, a FoxPost vagy a Gebrüder Weiss” – emelte ki Nemes Rudolf, a HelloParks vezérigazgatója.

A környezettudatosság kapcsán meg kell jegyezni, hogy Magyarországon a HelloParks volt az első cég, amelyik a BREEAM fenntarthatósági szabvány New Construction kategóriája második legszigorúbb, Excellent minősítésének megfelelő ipari ingatlant fejlesztett. Ez a maglódi MG1 csarnok volt, amely a 2022-es átadást követően rekord idő alatt teljesen meg is telt bérlőkkel. Az idén átadott MG3 raktárcsarnokkal új fejezetet nyitott a vállalat, ami már a legmagasabb, Outstanding minősítés megszerzését célozza, és megfelel az EU Taxonómia elvárásainak.

A vállalat hat épületéből négy már erre a minősítésre pályázik, és minden jelenlegi és jövőbeli csarnokukat is ezen kritériumok szerint fejlesztik. Ez a gyakorlatban többek között azt jelenti, hogy már a kivitelezés indulásától kezdve szelektálják az építési hulladékot, amit több mint 85 százalékban újra is hasznosítanak, az építés során pedig ISO 14001-es minősítésű anyagokat használnak fel.

A tetőre telepítendő napelemeknek köszönhetően az irodák nulla primer energiafogyasztás mellett üzemeltethetők, több raktárcsarnokba pedig hőszivattyús hűtő-fűtő rendszereket építenek be. Az elkészült létesítményekben alapfelszereltség az energiatakarékos LED világítás, a közterületeken smart-ready lámpák világítanak, a károsanyagkibocsátás-mentes közlekedést pedig elektromosautó-töltőkkel és az épületek közti mozgást segítő elektromos golfautókkal oldják meg. A cég saját fejlesztésű mobilapplikációja a csarnokok intelligens épületautomatikai és felügyeleti rendszeréhez kapcsolódva nyújt hasznos információkat a bérlőknek.

A raktárberuházások finanszírozása általában jórészt bankokon keresztül történik, így van ez a HelloParks esetében is. A cégvezető kiemelte: úgy látják, hogy a hitelintézetek sokkal könnyebben adnak forrást azokra a beruházásokra, amik figyelembe veszik a környezeti szempontokat és innovatív, jövőbe mutató megoldások révén nyújtanak maradandó értéket a bérlőknek.

A HelloParks három év alatt került be a piacvezetők közé az átadott új ipari ingatlanok tekintetében, mára már mintegy 260 ezer négyzetméternyi kész épületportfólióval rendelkezik a főváros négy kulcsfontosságú lokációjában. Jelenleg Maglódon, Fóton, Pátyon és Alsónémediben közel 1 millió négyzetméter ipari fejlesztés megvalósítását végzi. Évente átlagosan 150 ezer négyzetméternyi terület beépítésénél a főváros körül nem is törekszik többre a hazai cég, ám az eddigi sikerek mentén a vidéki és külföldi terjeszkedés lehetőségeit is vizsgálják – tette hozzá a vezérigazgató.